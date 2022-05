Soria: A la Corte Suprema "no les gusta que le digan la verdad"

"La sociedad ha cambiado, sin embargo ellos se manejan como hace 130 años”, argumentó.

Al respecto, recordó que el año pasado mantuvo un encuentro poco amigable con sus integrantes: “Ellos pensaban que iba a ser como el ministro de (el ex presidente Mauricio) Macri que fue a tomar cafecito, a sonreírles y a chuparles las medias”, sostuvo en referencia a Germán Garavano, extitular de la carteta de Justicia.

Pero Soria aseguró: “Yo fui a decirles que el funcionamiento de la Corte era pésimo” y añadió que “a ellos no les gusta que les digan la verdad”.

“A mi juicio son los padrinos de la persecución político, judicial y mediática que se montó durante los cuatro años del macrismo”, sentenció el funcionario, que consideró que “ellos son responsables por acción o por omisión”.

“Fijate que cada proyecto que presenta nuestro presidente (Alberto Fernández) para mejorar el funcionamiento de esta Justicia, que goza de un 85 u 87 por ciento de descrédito, siempre el poder mediático y Juntos por el Cambio (JxC) se oponen y se ponen como locos”, apuntó.

Soria también le respondió al juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que había dicho que no veía “ninguna gestión” en el Ministerio de Justicia. “Lo que no va a haber de mi parte es la gestión que él entiende, arreglos raros”, sostuvo el ministro, y añadió: “Que se quede tranquilo porque jamás me voy a juntar a escondidas a negociar nada raro con ellos”.

Por último, expresó que “tenemos hace 5 años un procurador interino que nadie eligió”, en referencia a Eduardo Casal, y elogió la iniciativa oficial de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, “,e encanta el proyecto de ampliar la Corte porque me pregunto a qué gobernador no le gustaría tener un representante en la Corte Suprema”.

Dijo en esta línea que la Corte es la única en la región que “tiene cuatro jueces y los cuatro son varones” y recordó que “los cuatro provienen de las provincias más ricas”, en referencia a Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de justicia ya había criticado los intenrgranes de la Corte luego del encuentro de jueces el jueves pasado en Rosario, en respaldo a fiscales que investigan causas de narcotráfico en Rosario. “¿Dónde estaban antes?”, preguntó Soria de marea irónica. “Aparecen estos jueces y vienen a hacer un grotesco, una caradurez, a mostrarse preocupados por todo lo que pasa en Santa Fe cuando, años atrás, no movieron un solo dedo”, criticó el ministro.

“Yo me pregunto. ¿Dónde estaban esto jueces de la orte y Eduardo Casal cuando el gobierno de Macri suspendió la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?”, cuestionó.

Y aclaró: “Por si no lo sabían, esto le daba poder a los fiscales de todo el país para poder combatir la droga y el narcotráfico”. Luego, volvió a arremeter con una segunda interrogante, dirigida específicamente a Casal: “¿Dónde estabas cuando se dijo que faltaban un 40 por ciento de fiscales?”.