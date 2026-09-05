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SLB, Halliburton y Baker Hughes descartaron participar en proyectos petroleros en Malvinas

Las tres compañías internacionales ratificaron el cumplimiento de la legislación argentina. YPF y el canciller Quirno celebraron los pronunciamientos

5 de septiembre 2026 · 19:08hs
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SLB

Foto: NA

SLB, Halliburton y Baker Hughes descartaron participar en proyectos petroleros en las Malvinas.

Las compañías internacionales de servicios petroleros SLB (ex-Schlumberger), Halliburton y Baker Hughes descartaron este sábado participar en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, y ratificaron su compromiso con el cumplimiento de la legislación argentina.

Los pronunciamientos de las tres empresas fueron celebrados por YPF, que destacó la continuidad de su actividad en la Argentina.

SLB comunicó, en atención a lo establecido por el decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, que “no está participando ni tiene previsto hacerlo en procesos de licitación para la prestación de servicios de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”. La compañía reafirmó, además, su "compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

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Por su parte, Halliburton afirmó que “respeta la soberanía de la República Argentina” y resaltó que no participa en el proyecto Sea Lion ni “en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”.

La firma agregó que desarrolla sus operaciones “en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.

En tanto, Baker Hughes comunicó que “no participa ni tiene previsto hacerlo en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”.

La empresa también reafirmó su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y señaló que contribuye al desarrollo de la industria energética del país desde hace más de 70 años. Tras los pronunciamientos, YPF celebró la posición de las compañías.

La reacción de YPF y del canciller Quirno

“Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante”, publicaron en las redes sociales de la empresa nacional de energía. Y concluyeron: “Gracias por el apoyo”.

En tanto, el canciller argentino, Pablo Quirno, destacó los anuncios de las tres compañías. Tras la expresión de Halliburton, el funcionario, que también había posteado el comunicado de Baker Hughes, destacó en la red social X que se trata de “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”.

La decisión de Milei

El gobierno de Javier Milei había anunciado este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la ley Nº 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago austral.

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“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental sino también contra accionistas suyos y compañías que le han estado prestando servicios para que puedan realizar su actividad”, indicaron en la Oficina de Prensa.

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