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Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Apuntan a 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago austral

4 de septiembre 2026 · 21:25hs
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Investigarám y

Foto: Archivo / La Capital

Investigarám y, en caso de corroborarse, sancionarán la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2 de la ley Nº 26.659.

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes por la noche que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la ley Nº 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago austral.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental sino también contra accionistas suyos y compañías que le han estado prestando servicios para que puedan realizar su actividad”, indicaron en la Oficina de Prensa.

Y agregaron: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

Las empresas que impulsan Sea Lion

Horas antes, las empresas que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion en el norte de las islas habían respondido al anuncio de nuevas sanciones realizado por el presidente.

La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, responsables del desarrollo del yacimiento offshore, difundieron un comunicado conjunto horas después del discurso presidencial por cadena nacional.

>> Leer más: Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

"Las licencias legalmente otorgadas por el gobierno de las Islas Falkland siguen siendo válidas", señalaron las empresas en la declaración, según el comunicado difundido en respuesta a "informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado por el presidente argentino".

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“Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que la Argentina se propuso”, afirmó Scaglia.

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

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