Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

Luego de que el secretario de Defensa asegurara que el archipiélago "es británico", un vocero de Downing Street advirtió: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas". El gobierno inglés de las islas salió en defensa de su posición histórica

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseveró que “las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”.

El gobierno del Reino Unido salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas luego de la cadena nacional. Y, en ese sentido, un vocero de Downing Street lanzó una advertencia al marcar: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas" .

Paralelamente, el gobierno inglés de las Malvinas salió en defensa de su posición probritánica usando como respaldo el resultado de un plebiscito celebrado en 2013.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró este viernes que el archipiélago "es británico" y garantizó que la posición de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter "absoluto e inquebrantable" .

“Las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”, escribió Streeting en su cuenta oficial de X.

Además, cuestionó la acción de Milei al sostener que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

Paralelamente, un vocero de Downing Street lanzó una dura advertencia. “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, deslizó a la cadena BBC.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, optó también por un mensaje en redes oficiales: “La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable”.

“Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de sus habitantes”, sentenció.

Respuesta desde las islas

A través de su cuenta oficial en X, la Oficina del Gobierno de Malvinas en Londres señaló: "En 2013 los isleños ejercieron su derecho a la autodeterminación y votaron de manera decisiva para permanecer como territorio británico de ultramar".

"Nuestro referéndum fue observado internacionalmente y considerado libre y justo, otorgando a los isleños el derecho a decidir su propio futuro", añadió.

El plan de Milei

Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

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El mandatario habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, dijo que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.