Sin "grandes secretos", Perotti confirmó los cambios en el gabinete de la provincia

El objetivo de los retoques en el gabiente es potenciar el perfil político del gobierno de Perotti y potenciar el diálogo institucional, especialmente con la Legislatura.

Perotti aprovechó una conferencia de prensa en la sede Rosario de Gobernación para despejar todas las dudas que se suscitaron desde que a fines del año pasado anticipó que haría cambios en su equipo de ministros. "No hay grandes secretos. Así que no se por qué no decirlo ahora. Habrá cambios a partir del lunes. Ese día serán puestos en funciones", señaló el el mandatario ante una pregunta puntual sobre la reformulación de equipo.

"Cada ministro que entre funciones definirá el armado de sus equipos de colaboradores. En muchos lugares, permanecerán algunos funcionarios y en otros habrá más cambios", agregó el titular del Poder Ejecutivo Provincial.

La posibilidad de que se llevaran adelante los primeros cambios en el gabinete del gobernador surgieron a finales de octubre cuando el propio Perotti dijo que tenía pensado mover algunas piezas en su equipo.

Desde la capital de la provincia, y cuando la pandemia de coronavirus había avanzado mucho en Santa Fe, el titular del Poder Ejecutivo había dicho: “Es muy probable que haya cambios porque todos hemos tenido en la cabeza un diseño de equipos para una situación que ha sido drásticamente alterada. Y en el inicio esa alteración parecía que iba a ser de corto plazo, pero ahora ya sabemos que esto tiene perspectiva de largo plazo”.

Perotti lanzó la idea luego de una reunión con los ministros de la Corte Suprema santafesina en el marco de la firma de un programa de conectividad para el Poder Judicial de la provincia. En ese marco reveló que tenía en mente modificar su equipo de colaboradores.

Poco después de esas declaraciones, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, decidió abandonar el gabinete. Su puesto había quedado vacante desde entonces.