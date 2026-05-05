La fiesta Serena llega a Lotus Club: El Sábado 9 de Mayo. Cena, show en vivo y DJs El evento que ya es un sello registrado de la noche rosarina, acerca una propuesta integral que combina gastronomía, música en vivo y pista de baile para mayores de 35 años 5 de mayo 2026 · 10:11hs

Rosario será epicentro de una nueva propuesta nocturna pensada para mayores de 35 años. Se trata de la tradicional fiesta Serena, que ya acumula varias ediciones en Taura y que ahora desembarca por primera vez en Metropolitano, salón Lotus Club (Alto Rosario Shopping). Diseñada para un público que busca volver a disfrutar de la noche en un entorno más cómodo y sofisticado, el ciclo propone una “salida completa” que integra gastronomía, coctelería y baile, priorizando la calidad de la experiencia por sobre la masividad.

El diferencial está en que la noche está planteada desde una dinámica por etapas que permite disfrutar toda la noche en un mismo lugar. desde un inicio más relajado, con cena y shows en vivo, hasta el cierre en la pista de baile. Todo, entre pares, sin el bullicio de los boliches convencionales y con foco en la comodidad y la calidad. Desde la organización señalaron que, con su llegada a Lotus Club , la fiesta busca consolidarse como una alternativa fuerte dentro de la agenda nocturna rosarina.

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Una noche única en Rosario La experiencia comienza temprano, alrededor de las 21:00 horas, con el segmento Dinner & Show, donde cenas y espectáculos musicales en vivo, que transitan géneros como el jazz y el pop, preparan el terreno. Tras una previa relajada en su sector lounge, el ambiente se transforma cerca de la madrugada en una pista de baile liderada por DJs (Tomás Caturla y Hernán Gailo entre otros) que seleccionan clásicos y hits actuales orientados específicamente al gusto de su rango etario.