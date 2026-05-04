Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

Las obras se realizarán en Buenos Aires entre San Juan y Mendoza, lo que obligará a modificar el trayecto de cuatro líneas de transporte urbano

Comenzaron los trabajos de la EPE en pleno centro de Rosario.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) comenzó a realizar una serie de trabajos en el centro, que se extenderán por unos 45 días. Por este motivo, cuatro líneas de colectivo desviarán sus recorridos a partir de este lunes, por lo que los usuarios deberán estar atentos.

Las obras se realizarán en Buenos Aires entre San Juan y Mendoza: en esa cuadra se montará la nueva Estación Transformadora Mendoza, que beneficiará a más de 300 mil usuarios y que, además, fortalecerá el sistema eléctrico de toda Rosario.

Debido a estos trabajos, modificarán su trayectos las líneas 102R, 145 133, 143 136 137 R/N, y 121.

Nueva estación transformadora

EPE trabajos Comenzaron los trabajos de la EPE en pleno centro de Rosario. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La cuadra se verá afectada a partir de este lunes para montar la nueva Estación Transformadora Mendoza, que contará con tecnología blindada aislada en gas SF6 (GIS), con una instalación de 132 kV. El diseño contempla un simple juego de barras, campos de entrada y salida de cable subterráneo, salidas a transformadores de potencia y un campo de acoplamiento. La incorporación de los dos transformadores de 40 MVA permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico, garantizando mayor confiabilidad y calidad en el servicio, según detallaron desde la EPE.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, participaron del operativo para que ingrese el segundo transformador de potencia de 40 megavatios.

"Con este movimiento estamos más cerca de poner en marcha una infraestructura que abastecerá directamente a más de 300 mil usuarios y que, sobre todo, fortalecerá el sistema eléctrico de toda Rosario”, destacó Puccini.

Por su parte, Rodríguez agregó que “esta obra, postergada durante años, demuestra que con eficiencia y control podemos tener una EPE a la altura de lo que demandan los santafesinos. Es el mandato que nos dio el gobernador Maximiliano Pullaro y hoy lo estamos cumpliendo con resultados concretos”.

Cómo se modifican los recorridos de colectivos

Debido a los trabajos de la EPE, modificarán su trayectos las líneas 102R, 145 133, 143 136 137 R/N, y 121.

Las líneas 102R y 145 133 se desviarán por 3 de Febrero hacía 1º de Mayo, para doblar en San Juan y finalmente volver a sus recorridos en Buenos Aires.

La 143 136 137 R/N circulará por Buenos Aires, 3 de Febrero, Maipú, San Juan y regreso a su recorrido.

La línea 121 seguirá por Mendoza hasta 1º de Mayo, San Juan y Buenos Aires a su recorrido.

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Quedarán anuladas hasta la finalización de los trabajos las paradas de Buenos Aires y Mendoza, 3 de Febrero y Juan Manuel de Rosas, y Buenos Aires y San Juan.

Habrá paradas habilitadas en 1º de Mayo y Mendoza, San Juan y Juan Manuel de Rosas, y Mendoza y Buenos Aires.

Para mayor información la Municipalidad indicó que se puede consultar a MuniBot 341-5440147 y en la redes de Movilidad Rosario.