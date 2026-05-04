La Capital | Social Media Day

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario con La Capital como invitado

Multimedios La Capital tendrá un espacio central en el evento que pone en valor las nuevas tecnologías, plataformas y estrategias de contenido

4 de mayo 2026 · 15:26hs
El 6 de mayo llega Social Media Day Rosario

El 6 de mayo llega Social Media Day Rosario

Social Media Day llega una vez más a Rosario y Multimedios La Capital tendrá un rol central en el evento. La cita será este miércoles 6 de mayo en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Crespo 1650. Las entradas se adquieren en la web oficial y tendrá opciones para asistir al auditorio o seguirlo a través de streaming.

El evento se presenta como un espacio clave para la actualización profesional en torno a la Inteligencia Artificial, redes sociales, audiencias, streaming y estrategias de contenido. La agenda reúne a representantes de agencias, medios y referencias del sector, que compartirán herramientas concretas, casos reales y buenas prácticas listas para aplicar.

La actividad convoca a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y a todo aquel interesado en la comunicación digital que no quiera quedarse afuera de lo que está marcando el rumbo de la industria.

>> Leer más: La inteligencia artificial achica la demanda de juniors en las empresas

A horas del comienzo del evento, los organizadores lanzaron un descuento de 50% para estudiantes. Además, hay un 30% de descuento para cámaras, medios y asociaciones.

En esta edición de Social Media Day Rosario acompañan: RUS Seguros, Rosario Turismo, Municipalidad de Rosario, UCA, CACE, APMKT, Comunidad FAN, UP, Consejo Publicitario Argentino, Círculo de Publicidad de Rosario, EON y Bildenlex Abogados. Junto a ellas, el encuentro continúa fortaleciendo un espacio de intercambio entre marcas, medios, instituciones y profesionales que impulsan la transformación digital.

Las entradas para el evento pueden adquirirse en www.smday.com.ar/rosario. La conversación en redes sociales se desarrollará bajo el hashtag #SMDayRos.

Cronograma

08:30 — Acreditación

09 — Bienvenida

Adriana Bustamante · Diego Piscitelli · Representante de UCA

09:10 — Panel: Comunicación, marketing y publicidad en tiempos de IA

Luciano Paczel · Iván Eblagon (APMKT), Claudia Strazza (Consejo de Publicidad de Rosario) Luciana Ekdesman UCA

09:40 — Si la IA está en todo, ¿qué queda para el humano?

Dirección en la era de la ejecución infinita

Nicolás Furfaro

10 — Comunicadores aumentados: los nuevos skills en la era de la IA

Florencia Fragalá (Arcos Dorados)

10:20 — Comercializar servicios en la era de la IA

Andrés Fiorotto (RUS Seguros)

10:40 h — Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA

Agustín Mario Giménez (aHGency)

11 — Break

11:30 h — El ecosistema como modelo: contenido, comunidad y negocio

Jorge Apezteguía · Bianca Aberastegui · Franco Lucero (Comunidad FAN)

11:50 h — De la estrategia a la ejecución: guía práctica para campañas de branded content

María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil)

12:10 h — De un diario a una experiencia: qué hace competitivo a un medio en 2026

Fernanda Merdeni · Lisandro Machain · Matías Salvatierra · Yoana Don (La Capital Multimedios / La Capital)

12:30 h — Lo que las redes no pueden hacer (y un podcast sí)

Luciano Banchero (Posta)

12:50 h — El stream y el nuevo ecosistema de medios: ¿cómo diferenciarse entre tanta oferta?

Caso PRENDE, el stream de eltrece

Joaquín Urrutia (El Trece)

14 — Cierre

Social Media Day

El evento se consolida como uno de los encuentros de referencia de la industria digital en Argentina. Con ediciones realizadas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe y Paraná entre otras ciudades, ha reunido a miles de asistentes y a algunas de las marcas y organizaciones más relevantes del ecosistema digital.

La próxima edición en Buenos Aires se realizará el 3 de junio en la Usina del Arte. Adquirí tu anticipada presencial y en su versión streaming en: www.smday.com.ar/buenos aires

El evento es organizado por Digital Interactivo, bajo la dirección de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.

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