Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario con La Capital como invitado

Social Media Day llega una vez más a Rosario y Multimedios La Capital tendrá un rol central en el evento. La cita será este miércoles 6 de mayo en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Crespo 1650. Las entradas se adquieren en la web oficial y tendrá opciones para asistir al auditorio o seguirlo a través de streaming.
El evento se presenta como un espacio clave para la actualización profesional en torno a la Inteligencia Artificial, redes sociales, audiencias, streaming y estrategias de contenido. La agenda reúne a representantes de agencias, medios y referencias del sector, que compartirán herramientas concretas, casos reales y buenas prácticas listas para aplicar.
La actividad convoca a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y a todo aquel interesado en la comunicación digital que no quiera quedarse afuera de lo que está marcando el rumbo de la industria.
A horas del comienzo del evento, los organizadores lanzaron un descuento de 50% para estudiantes. Además, hay un 30% de descuento para cámaras, medios y asociaciones.
En esta edición de Social Media Day Rosario acompañan: RUS Seguros, Rosario Turismo, Municipalidad de Rosario, UCA, CACE, APMKT, Comunidad FAN, UP, Consejo Publicitario Argentino, Círculo de Publicidad de Rosario, EON y Bildenlex Abogados. Junto a ellas, el encuentro continúa fortaleciendo un espacio de intercambio entre marcas, medios, instituciones y profesionales que impulsan la transformación digital.
Las entradas para el evento pueden adquirirse en www.smday.com.ar/rosario. La conversación en redes sociales se desarrollará bajo el hashtag #SMDayRos.
Cronograma
08:30 — Acreditación
09 — Bienvenida
Adriana Bustamante · Diego Piscitelli · Representante de UCA
09:10 — Panel: Comunicación, marketing y publicidad en tiempos de IA
Luciano Paczel · Iván Eblagon (APMKT), Claudia Strazza (Consejo de Publicidad de Rosario) Luciana Ekdesman UCA
09:40 — Si la IA está en todo, ¿qué queda para el humano?
Dirección en la era de la ejecución infinita
Nicolás Furfaro
10 — Comunicadores aumentados: los nuevos skills en la era de la IA
Florencia Fragalá (Arcos Dorados)
10:20 — Comercializar servicios en la era de la IA
Andrés Fiorotto (RUS Seguros)
10:40 h — Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA
Agustín Mario Giménez (aHGency)
11 — Break
11:30 h — El ecosistema como modelo: contenido, comunidad y negocio
Jorge Apezteguía · Bianca Aberastegui · Franco Lucero (Comunidad FAN)
11:50 h — De la estrategia a la ejecución: guía práctica para campañas de branded content
María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil)
12:10 h — De un diario a una experiencia: qué hace competitivo a un medio en 2026
Fernanda Merdeni · Lisandro Machain · Matías Salvatierra · Yoana Don (La Capital Multimedios / La Capital)
12:30 h — Lo que las redes no pueden hacer (y un podcast sí)
Luciano Banchero (Posta)
12:50 h — El stream y el nuevo ecosistema de medios: ¿cómo diferenciarse entre tanta oferta?
Caso PRENDE, el stream de eltrece
Joaquín Urrutia (El Trece)
14 — Cierre
Social Media Day
El evento se consolida como uno de los encuentros de referencia de la industria digital en Argentina. Con ediciones realizadas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe y Paraná entre otras ciudades, ha reunido a miles de asistentes y a algunas de las marcas y organizaciones más relevantes del ecosistema digital.
La próxima edición en Buenos Aires se realizará el 3 de junio en la Usina del Arte. Adquirí tu anticipada presencial y en su versión streaming en: www.smday.com.ar/buenos aires
El evento es organizado por Digital Interactivo, bajo la dirección de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.