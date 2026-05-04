Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito por obras

Programaron interrupciones temporales en ambas cabeceras por instalación de pórticos. Piden prever demoras y planificar viajes con anticipación

Se viene un corte programado en el puente Rosario-Victoria por obras

El tránsito en el puente Rosario-Victoria será interrumpido de manera temporal este martes por un operativo de obras que contempla la instalación de nuevas estructuras metálicas en la traza.

Según informaron desde la administración del corredor, los cortes se realizarán en ambas cabeceras con el objetivo de garantizar la seguridad durante las tareas.

El operativo se desarrollará en dos etapas:

Cada interrupción tendrá una duración estimada de una hora. Por ese motivo, se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación y prever demoras.

Qué trabajos se realizarán

Las tareas consisten en la instalación de dos pórticos metálicos en cada sentido de circulación. Estas estructuras forman parte de un plan de modernización del viaducto.

Una vez en funcionamiento, permitirán incorporar nuevas herramientas de control y gestión del tránsito.

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De acuerdo a lo informado, los dispositivos tendrán tres funciones principales:

Mensajería variable: brindarán información en tiempo real sobre el estado del tránsito y condiciones climáticas

brindarán información en tiempo real sobre el estado del tránsito y condiciones climáticas Control de altura: ayudarán a prevenir incidentes con vehículos de gran porte

ayudarán a prevenir incidentes con vehículos de gran porte Balanzas dinámicas: permitirán controlar el peso del transporte pesado, con el objetivo de preservar la infraestructura

Pedido a los conductores

Desde la concesionaria solicitaron circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y tener en cuenta las restricciones horarias.

También pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y señalaron que los trabajos son necesarios para mejorar la seguridad y el funcionamiento del corredor que conecta Rosario con Victoria.