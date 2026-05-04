Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito por obras

El tránsito en el puente Rosario-Victoria será interrumpido de manera temporal este martes por un operativo de obras que contempla la instalación de nuevas estructuras metálicas en la traza.
Programaron interrupciones temporales en ambas cabeceras por instalación de pórticos. Piden prever demoras y planificar viajes con anticipación
El tránsito en el puente Rosario-Victoria será interrumpido de manera temporal este martes por un operativo de obras que contempla la instalación de nuevas estructuras metálicas en la traza.
Según informaron desde la administración del corredor, los cortes se realizarán en ambas cabeceras con el objetivo de garantizar la seguridad durante las tareas.
El operativo se desarrollará en dos etapas:
Cada interrupción tendrá una duración estimada de una hora. Por ese motivo, se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación y prever demoras.
Las tareas consisten en la instalación de dos pórticos metálicos en cada sentido de circulación. Estas estructuras forman parte de un plan de modernización del viaducto.
Una vez en funcionamiento, permitirán incorporar nuevas herramientas de control y gestión del tránsito.
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De acuerdo a lo informado, los dispositivos tendrán tres funciones principales:
Desde la concesionaria solicitaron circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y tener en cuenta las restricciones horarias.
También pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y señalaron que los trabajos son necesarios para mejorar la seguridad y el funcionamiento del corredor que conecta Rosario con Victoria.
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