Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

La víctima, de 68 años, denunció que los días anteriores su hijo ya había roto puertas y ventanas de la casa para exigirle dinero

Un hombre de 34 años fue demorado esta madrugada en Pérez tras una denuncia realizada por su madre. La mujer contó que le exigió dinero, amenazó con matarla y que días antes ya rompió puertas y ventanas de la casa.

Mariano Ezequiel D. fue aprehendido por agentes del Comando Radioeléctrico que la noche del domingo trabajaban en la localidad de Pérez. De acuerdo a información preliminar, las amenazas hacia la madre del detenido ocurrieron en un contexto de violencia que tuvo otros episodios los días anteriores.

Ya en los primeros minutos del lunes la víctima, de 68 años, llamó al 911 para dar aviso de un conflicto familiar que había escalado. Cuando la policía llegó al lugar la mujer denunció a su hijo por presunta amenaza de muerte.

En concreto la víctima contó a la policía que el hombre le había asegurado que la mataría si no le entregaba dinero. En ese marco mencionó que los días previos habían ocurrido otros altercados por el mismo motivo.

Según denunció la mujer, los días anteriores el hombre ya había roto vidrios de una puerta y una ventana de la casa. Por ese motivo la víctima aseguró tener miedo y confirmó que deseaba iniciar una acción penal contra su hijo.

Mariano D. fue trasladado al hospital municipal y luego quedó a disposición de la Justicia en la causa que, en principio, quedó a cargo de la comisaría 22ª de Pérez.