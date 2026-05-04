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La dirigencia de Newell's busca extenderle el contrato a una de sus promesas

Tras prorrogar los vínculos de Regiardo, Guch y Russo, la dirigencia Leprosa intenta cerrar a uno de los destacados de las últimas fechas en la Liga

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

4 de mayo 2026 · 11:00hs
Josué Reinatti

LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Josué Reinatti, joven arquero de la Lepra, tiene contrato hasta diciembre de 2027.

A pesar de que van pasando diferentes crisis a medida que los años pasan, los juveniles de Newell's siguen siendo el lugar donde el club se apoya, no sólo para salir de los malos momentos futbolísticos, sino que también son el sustento para sostener en lo económico a la institución.

Hace dos semanas, tres de los mejores y más parejos juveniles en el campeonato (Facundo Guch, Luca Regiardo y Jerónimo Russo) comenzaron a plasmar en el papel -con el vínculo con la institución- la idea que tiene la dirigencia de darle continuidad a la mayoría de los juveniles Rojinegros.

En ese sentido, otro de los futbolistas a los cuales la cúpula dirigencial apuntó para extender su contrato es Josué Reinatti, el actual arquero titular Leproso que arrancó la temporada como tercera opción detrás de Gabriel Arias -llegó de Racing a principio de temporada- y Williams Barlasina.

>>Leer más: Newell's: el arquero que se preparó con el padre, jugó en Las Rosas y pasó por River

Los buenos rendimientos en prácticamente los cuatro encuentros en los que le tocó defender el arco Rojinegro (Central Còrdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo, Unión e Instituto) sin fisuras bajo los tres palos, con personalidad a la hora de salir y transformándose en varios cotejos en figura del choque obligan al presidente de Newell's a pensar en el futuro.

El actual vínculo entre la Lepra y el joven guardameta, de 23 años, finaliza en diciembre de 2027, pero la idea de la dirigencia encabezada por Ignacio Boero es que su fecha de finalización sea en diciembre de 2029 para darle rodaje y confianza.

Reinatti llegó al Parque de la Independencia en 2024 proveniente de River Plate y tuvo su posibilidad con Mariano Soso a fines de ese año. En 2025, la llegada de Keylor Navas lo volvió a dejar sin titularidad y optó en junio por pasar a préstamo a Defensa y Justicia.

>>Leer más: Newell's tiene el arco más vencido del torneo y la misión es reducir los errores contra Vélez

Pero el paso por el Halcón de Varela tampoco fue lo mejor para el chico de Las Rosas, ya que cuando intentaba pelear por la titularidad, se fracturó la muñeca de la mano derecha, lesión que lo dejó al margen del equipo que dirige Mariano Sosa.

La lesión del arquero chileno-argentino Gabriel Arias, que no le permitirá volver en lo inmediato a trabajar a la par del grupo, y un Barlasina que no ha podido llenar las exigencias del cuerpo técnico, le permiten a Reinatti tener firmeza a la hora de mantener la titularidad para el próximo campeonato, más allá que se traería una alternativa como opción para la próxima Liga.

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