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VGG habilita los "brewpub" y es la segunda ciudad de la provincia de Santa Fe con esta normativa

El Concejo Municipal sancionó por unanimidad la modificación de una ordenanza que recategoriza a fabricantes y comercios que elaboran y venden cerveza artesanal

5 de mayo 2026 · 10:03hs
A partir de la modificación de la ordenanza presentada por el concejal Nicolás Ramírez

A partir de la modificación de la ordenanza presentada por el concejal Nicolás Ramírez, se habilitó que las fábricas de cerveza artesanal puedan tener venta directa al público.

El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez sancionó por unanimidad la modificación de la ordenanza N.º 2.793/21 (Régimen General de Habilitaciones Comerciales – cerveza artesanal), presentada por el concejal Nicolás Ramírez. La norma permite que fabricantes y comercios que elaboran y venden cerveza artesanal sean clasificados dentro de un régimen de categorización que apunta a reducir costos, acompañar a un sector en proceso de reconversión por la caída del consumo y diferenciarlo de las grandes industrias al momento de afrontar los costos de habilitación.

“ Aprobamos la modificación de la ordenanza municipal de 2021 sobre cerveza artesanal, para que las fábricas de la ciudad puedan habilitarse como brewpub, es decir, bares con venta directa al público y oferta gastronómica en el mismo lugar. Buscamos acompañar al sector en la readecuación de su negocio frente a la crisis económica” , señaló Ramírez.

Adecuación necesaria

Ramírez explicó: “Es una adecuación a los cambios que han atravesado los productores de cerveza, que debieron reinventarse. Nuestra legislación había quedado desactualizada y necesitábamos adaptarla a las nuevas formas de producción y comercialización”.

“La ordenanza distingue entre Microcervecerías —con producción en espacios de hasta 100 m²— y Cervecerías Artesanales con salón o tap room, que pueden alcanzar hasta 1.000 m². Además, incorpora la figura del brewpub, que combina producción y venta directa al público en el mismo lugar”, detalló.

El edil agregó que, debido a la situación económica y la baja del consumo, en muchos casos hasta el 75% de la producción se destina hoy a la venta directa: “Esta modalidad, conocida como brewpub, implica un mix entre fábrica y expendio al público. Es algo relativamente nuevo en la provincia: seríamos la segunda ciudad de santafesina en incorporarlo, después de la ciudad de Santa Fe”.

Normativa para reducir costos

También remarcó que la normativa busca “facilitar a los productores cuidar sus costos, diferenciarlos de grandes empresas que pueden afrontar mayores exigencias, y brindar flexibilidad sin dejar de cumplir con el Código Alimentario Argentino y las condiciones ambientales”.

Por su parte, Esteban Gaibazzi, dueño de la fábrica de cerveza artesanal Old Dog, de Villa Gobernador Gálvez, señaló que la crisis económica y la caída de la venta de barriles a bares por la baja en consumo, lo llevaron a cambiar el modelo de negocio: “Tuvimos que pasar a producir y vender directamente al consumidor en la fábrica para sostener las fuentes de trabajo, pero no había una legislación local que lo contemplara”.

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