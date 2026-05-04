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Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Bruno desapareció cuando tenía 8 años, el 2 de marzo de 1997, en el balneario La Florida de Rosario. Ocho millones de pesos para quienes aporten datos

4 de mayo 2026 · 09:02hs
Bruno Gentiletti tenía 8 años cuando fue visto por última vez en La Florida

Bruno Gentiletti tenía 8 años cuando fue visto por última vez en La Florida, Rosario.

El nombre de Bruno Gentiletti aún resuena en los oídos de los rosarinos. Está desaparecido desde hace casi 30 años pero el misterio en torno a su paradero se reaviva cada tantos años sin que se esclarezca el panorama. Ahora, el gobierno nacional aumentó la recompensa en el caso: quien aporte datos concretos para encontrarlo se llevará 8 millones de pesos.

La última vez que se vio a Bruno Gentiletti fue el 2 de marzo de 1997. Tenía 8 años, había ido con su familia a pasar el día junto al río, en el balneario La Florida. En un momento, desapareció y nadie supo nada más sobre élo. Desde un comienzo se sospechó un secuestro aunque también sobrevoló la hipótesis de que se hubiera ahogado.

En 2023, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 5 millones de pesos destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictivo, pudiesen brindar datos útiles que permitan dar con el paradero de Gentiletti.

A casi tres décadas del episodio y sin tener novedades de su paradero, la Fiscalía Regional de Rosario, a cargo de Damián Cimino, solicitó mediante un oficio el pasado 20 de marzo que se incremente el monto oportunamente ofrecido, “debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha recibido información útil en el marco de dicha recompensa”.

En la resolución 411/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se destaca que la búsqueda del menor arrojó resultados negativos en cuanto a que pudiera haberse ahogado y desde las primeras horas se consideró que podría ser un caso de sustracción de menores. No obstante, luego de 29 años, todavía no se sabe qué pasó.

Tras la evaluación del caso, la cartera liderada por Alejandra Monteoliva, decidió otorgar un incremento en la recompensa de $8 millones, destinada a aquellas personas que brinden datos útiles para dar con Gentiletti.

Cómo cobrar la recompensa

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Quienes cuenten con información podrán comunicarse de manera telefónica a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. Acerca del pago, el mismo será realizado en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe la funcionaria.

En el listado de niños y adultos buscados en Santa Fe, se destaca que Gentiletti tenía 8 años al momento de su desaparición y ahora tendría 34. Es de tez blanca, ojos verdes y cuando fue visto por última vez tenía cabelle rubio.

Observaciones de las autoridades provinciales: “Las características físicas para buscarlo quedaron desactualizadas por el paso del tiempo. Pueden seguir siendo una pista válida una cicatriz de 3 cm en el omóplato derecho y el tabique de la nariz apenas desviado por una operación realizada 8 meses antes de su desaparición. En la imagen puede verse una foto del año 1997 y otra actualizada a partir de una técnica de progresión de edad que da cuenta de cómo sería su rostro”.

La búsqueda de Missing Children

La asociación Missing Children en Argentina mantiene la búsqueda activa de más de 100 argentinos, entre menores de edad y adultos, aunque advierten que se trata de cifras propias y podría haber más si se lograran datos oficiales del Estado. Según la web de la organización, hay tres casos en Santa Fe,

La última búsqueda se activó el 23 de agosto de 2023 cuando Mia Guadalupe Salteño Altamirano desapareció en Santa Fe capital junto a su madre Fiorella Salteño. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó el paradero de la niña, que hoy tendría cinco años. Mia tiene ojos oscuros, tez trigueña y, en ese momento, superaba el metro de altura.

Ante cualquier dato de interés, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Santa Fe o Rosario, o al correo electrónico: [email protected] y/o [email protected]. También ante los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348. Missing Children ofreció el número de whatsapp 1141573101 o [email protected].

Años atrás, la desaparición de Maximiliano Sosa revolucionó los medios. Desde el 21 de diciembre de 2015, toda la ciudad de Ceres lo busca. El niño tenía en ese entonces tres años. La investigación barajó varias hipótesis y sólo estuvieron detenidos su abuela y la pareja de la mujer, aunque fueron absueltos.

El Programa Nacional de Recompensa ofrece la suma un millón de pesos (1.000.000 de pesos) a quien pueda aportar datos que permitan dar con el paradero de Maximiliano, un niño de tez trigueña, ojos marrones, cabello castaño y contextura delgada. Cuando desapareció medía apenas 80 centímetros. Cualquier dato que sume a su búsqueda, se solicita comunicarse al número de whatsapp 1141573101 o [email protected].

Por último, uno de los casos más resonantes en el sur de la provincia es el de Bruno Gentiletti. El programa Nacional de Recompensas ofrece ahora 8 millones de pesos a quien aporte datos para dar con el paradero de Bruno, que hoy tendría 36 años. Cualquier dato que sume a su búsqueda se solicita comunicarse al número de whatsapp 1141573101 o [email protected].

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