Kudelka: "Llegamos a la orilla nadando bastante bien"

El técnico Frank Kudelka se refirió a la igualdad ante Vélez en el cierre del Apertura para Newell's

“No me gustó el primer tiempo, fuimos pasivos y no activos como en el segundo tiempo. Por falencias técnicas no tuvimos la victoria. No me olvido de cómo veníamos. El equipo mejoró rotundamente en el último período. Hoy termina el campeonato. Llegamos a la orilla nadando bastante bien. Esto es a largo plazo. Hoy lo podríamos haber ganado”, dijo Frank Kudelka tras la igualdad ante Vélez en el último partido de Newell's en el Apertura.

El técnico leproso se fue conforme del Amalfitani por la producción del equipo. “Hoy vimos que los jugadores mejoraron, el mercado de pases debe mejorar el plantel. Debemos ser audaces, prácticos y muy prolijos para la reorganización que tenemos. Soy optimista. Hay que incrementar lo bueno”, aseveró el DT.

Kudelka remarcó la intensidad de su equipo. “Cuando no te va bien es fácil degradar a todos. Hoy tememos un equipo intenso, atacamos rápido y defendemos bastante bien. Hay que tener mejor posesión del balón. Los chicos lograron mejorar este equipo. Tengo una idea muy clara, mi mente no es salvar a un club tan glorioso, mi mente es superadora. Quiero jerarquizar el equipo”, confió el técnico del rojinegro.

“Desde que hay playoffs Newell’s no clasificó, eso no puede ser. Hay que ir por eso, si tironeas para arriba salís de abajo. Tengo una bronca de no estar en los playoffs, esa es mi apetencia para una institución llena de títulos. Nosotros somos aves de paso, pero tenemos que dejar algo. Hay que ser pretencioso y no condescendiente”, afirmó.

Newell's mejoró en el segundo tiempo

“Hoy somos más de estructura y de orden. Adolecemos de secuencia de pases. Creo que el primer tiempo fue estructurado pero bajo aunque Vélez no llego tanto. En el segundo mejoramos en intensidad, recuperación, con movimientos preestablecidos”.

Además, el técnico rojinegro expresó: “En el mercado de pases hay que estar alineados y cometer la menor cantidad de errores posibles. Hay que traer refuerzos para llevarlo a Newell’s arriba. Dependerá de los dirigentes. Ahora empezaré a hablar de nombres. Hay que aprender de errores y que los tiempos valen oro. No puede haber dudas. Hay que ser justos e idóneos, con margen de error mínimo“.

Kudelka y Marcelo Bielsa

A su vez el DT habló sobre Bielsa: “Si viene Bielsa me voy a la tribuna y lo veo a él. No puedo hablar de algo que no sé. Tiene el codo mucho más alto que yo”.