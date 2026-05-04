La Capital | Ovación | Frank Kudelka

Kudelka: "Llegamos a la orilla nadando bastante bien"

El técnico Frank Kudelka se refirió a la igualdad ante Vélez en el cierre del Apertura para Newell's

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

4 de mayo 2026 · 22:43hs
Newells. Kudelka se mostró conforme por la producción del equipo en el segundo tiempo. 

Newell's. Kudelka se mostró conforme por la producción del equipo en el segundo tiempo. 

“No me gustó el primer tiempo, fuimos pasivos y no activos como en el segundo tiempo. Por falencias técnicas no tuvimos la victoria. No me olvido de cómo veníamos. El equipo mejoró rotundamente en el último período. Hoy termina el campeonato. Llegamos a la orilla nadando bastante bien. Esto es a largo plazo. Hoy lo podríamos haber ganado”, dijo Frank Kudelka tras la igualdad ante Vélez en el último partido de Newell's en el Apertura.

El técnico leproso se fue conforme del Amalfitani por la producción del equipo. “Hoy vimos que los jugadores mejoraron, el mercado de pases debe mejorar el plantel. Debemos ser audaces, prácticos y muy prolijos para la reorganización que tenemos. Soy optimista. Hay que incrementar lo bueno”, aseveró el DT.

Frank Kudelka conforme con el equipo

Kudelka remarcó la intensidad de su equipo. “Cuando no te va bien es fácil degradar a todos. Hoy tememos un equipo intenso, atacamos rápido y defendemos bastante bien. Hay que tener mejor posesión del balón. Los chicos lograron mejorar este equipo. Tengo una idea muy clara, mi mente no es salvar a un club tan glorioso, mi mente es superadora. Quiero jerarquizar el equipo”, confió el técnico del rojinegro.

“Desde que hay playoffs Newell’s no clasificó, eso no puede ser. Hay que ir por eso, si tironeas para arriba salís de abajo. Tengo una bronca de no estar en los playoffs, esa es mi apetencia para una institución llena de títulos. Nosotros somos aves de paso, pero tenemos que dejar algo. Hay que ser pretencioso y no condescendiente”, afirmó.

Newell's mejoró en el segundo tiempo

“Hoy somos más de estructura y de orden. Adolecemos de secuencia de pases. Creo que el primer tiempo fue estructurado pero bajo aunque Vélez no llego tanto. En el segundo mejoramos en intensidad, recuperación, con movimientos preestablecidos”.

Además, el técnico rojinegro expresó: “En el mercado de pases hay que estar alineados y cometer la menor cantidad de errores posibles. Hay que traer refuerzos para llevarlo a Newell’s arriba. Dependerá de los dirigentes. Ahora empezaré a hablar de nombres. Hay que aprender de errores y que los tiempos valen oro. No puede haber dudas. Hay que ser justos e idóneos, con margen de error mínimo“.

Kudelka y Marcelo Bielsa

A su vez el DT habló sobre Bielsa: “Si viene Bielsa me voy a la tribuna y lo veo a él. No puedo hablar de algo que no sé. Tiene el codo mucho más alto que yo”.

Noticias relacionadas
Nicolás Goitea (en el medio) fue elegido para jugar por Noguera en el último partido de Newells.

Newell's jugará con una sola modificación contra Vélez en el Amalfitani

Luca Regiardo, capitán de Newell’s, no solo que quita sino que hasta se anima al remate.

Newell's visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

Franco García reaparece en Newells tras una lesión muscular.

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Cóccaro realiza un trabajo útil para el funcionamiento colectivo de Newells, aunque no siempre luce.

Newell's: Frank Kudelka define entre el oficio del Cóccaro o el gol del Colo Ramírez

Ver comentarios

Las más leídas

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

Lo último

Kudelka: Llegamos a la orilla nadando bastante bien

Kudelka: "Llegamos a la orilla nadando bastante bien"

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte

El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newells con más gritos de gol

El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newell's con más gritos de gol

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

La menor no recuerda nada y una filmación muestra a cinco personas que el domingo a la tarde la regresaban a su casa en una camioneta
Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton
Newells dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha
Ovación

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

Zona sudoeste: lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión
Policiales

Zona sudoeste: lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario
Información General

A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte
La Ciudad

Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La dirigencia de Newells busca extenderle el contrato a una de sus promesas

La dirigencia de Newell's busca extenderle el contrato a una de sus promesas

Ovación
El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newells con más gritos de gol
Ovación

El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newell's con más gritos de gol

El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newells con más gritos de gol

El Colo Ramírez hace honor al 99 y cerró el semestre de Newell's con más gritos de gol

El uno x uno de Newells: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers

Newells dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Newell's dio un mensaje de esperanza con un empate en el cierre del torneo

Policiales
Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton
Policiales

Denunciaron que una nena de 12 años fue abusada sexualmente en Fisherton

Zona sudoeste: lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión

Zona sudoeste: lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven

G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

La Ciudad
Pantarotto, referencia obligada para comprender la arquitectura rosarina contemporánea

Por Aníbal Fucaraccio
La Ciudad

Pantarotto, referencia obligada para comprender la arquitectura rosarina contemporánea

El municipio prevé imponer probations para faltas graves al Código de Convivencia

El municipio prevé imponer "probations" para faltas graves al Código de Convivencia

Rosario despide a Augusto Pantarotto, gran maestro de la arquitectura

Rosario despide a Augusto Pantarotto, "gran maestro" de la arquitectura

Apareció la dueña del perro que frenó Central-Tigre y reveló que Coco es de Newells

Apareció la dueña del perro que frenó Central-Tigre y reveló que Coco es de Newell's

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa
La Ciudad

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a Los Monos
Policiales

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a Los Monos

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito
La Ciudad

Corte en el puente Rosario-Victoria: este martes interrumpen el tránsito

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario con La Capital como invitado
La Ciudad

Se viene una nueva edición del Social Media Day Rosario con La Capital como invitado

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero
Policiales

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

La agroexportación endereza la liquidación de dólares
Economía

La agroexportación endereza la liquidación de dólares

Fin de semana largo a pleno en Rosario: hoteles con una ocupación del 70 %
La Ciudad

Fin de semana largo a pleno en Rosario: hoteles con una ocupación del 70 %

Las consultas en salud mental crecieron un 134 %: Hay una grave crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las consultas en salud mental crecieron un 134 %: "Hay una grave crisis"

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026
La Ciudad

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026

Qué se sabe sobre el crucero que partió de Ushuaia donde hubo muertes por hantavirus
Información General

Qué se sabe sobre el crucero que partió de Ushuaia donde hubo muertes por hantavirus

Todo vacante en el Quini 6, que tuvo un buen reparto en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que tuvo un buen reparto en el Siempre Sale

Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina
Información General

Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina

Las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste
La Ciudad

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre