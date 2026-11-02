La Juventud Radical reunió a 600 jóvenes junto a Pullaro: "La militancia vale"

La actividad desarrolló un plenario, fogón y espacios de convivencia entre jóvenes de distintas localidades. Además del gobernador, hubo dirigentes de la cúpula radical

El Campamento Provincial de la Juventud Radical tuvo una nueva edición este fin de semana. Esta vez en la localidad de Humberto Primo , departamento Castellanos, con la presencia de más de 600 jóvenes militantes provenientes de los 19 departamentos de Santa Fe y la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

Además se sumó el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella; el presidente del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig ; el presidente de la Convención Partidaria, Carlos Suárez ; el presidente de la JR nacional Nahuel Breglia ; la secretaria general de la UCR nacional Piera Fernández y la presidenta provincial de JR Elizabeth Beckley ; la presidenta del Congreso Provincial Eugenia Carnevale Taverna ; entre otras autoridades provinciales, regionales y partidarias.

El campamento incluyó un panel sobre salud mental, bajo la consigna La política de cuidar; otro dedicado a la economía, De la coyuntura al proyecto país; y un encuentro con autoridades denominado Un modelo para el futuro.

La actividad se completó con un plenario, un fogón y espacios de convivencia entre jóvenes de distintas localidades. “También fueron motivo de debate las temáticas de gestión universitaria, educación, salud pública, seguridad e innovación”.

Elizabeth “La Colo” Beckley, destacó la convocatoria y planteó la necesidad de que los jóvenes asuman mayores responsabilidades políticas. “Nuestra historia no puede ser una excusa para vivir de los recuerdos. Tiene que ser una responsabilidad para construir el futuro”, sostuvo.

Pullaro y la Juventud Radical

La autoridades destacaron el valor de la militancia de JR. En la ocasión, el gobernador Maximiliano Pullaro compartió su trayectoria desde sus primeros años en la Juventud Radical y reivindicó el trabajo territorial como base de la construcción política. “La militancia importa, la militancia vale”, afirmó ante los participantes.

En su mensaje, destacó el camino recorrido por el radicalismo santafesino hasta llegar al gobierno provincial. Por su parte, Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR, celebró que las nuevas generaciones impulsen una agenda propia. “Se terminó esa época en donde las juventudes discutían los temas de los mayores”, expresó.

En ese sentido, señaló que el empleo, la educación, el acceso a la vivienda y las oportunidades de desarrollo deben ocupar un lugar central en el debate político, y llamó a responder a la antipolítica con más y mejor política.

El presidente de la UCR Santa Fe, Felipe Michlig, al hacer uso de la palabra ante los jóvenes radicales reivindicó el legado de Raúl Alfonsín, destacando “el vigor del radicalismo santafesino y convocó a las nuevas generaciones a asumir un rol cada vez más protagónico en la construcción del futuro”.

En ese marco, llamó a “fortalecer el Frente Unido para Cambiar Santa Fe como espacio político que acompaña la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro» y destacó los avances alcanzados en materia de obra pública, educación, salud, seguridad y desarrollo productivo”.

En tanto, Carlos Suárez, presidente de la Convención Provincial de la UCR, a Elizabeth Beckley, Eugenia Carnevale Taverna y al equipo organizador por una iniciativa que, según expresó, “recupera lo mejor de las tradiciones radicales: juntarnos, debatir, generar ideas, prepararnos, capacitarnos”.