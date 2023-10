Dice que están poniendo en cuestión el teorema de Baglini, pero si hay un balotaje pesan mucho los votantes moderados e independientes. ¿La estrategia será la misma?

Mirá, no creo que tengamos una estrategia. De hecho, a nivel internacional se está estudiando la campaña de Milei como un fenómeno. A mí ni siquiera me gusta llamarla campaña: venimos a mostrar nuestras ideas, para nosotros son las correctas y son las que la sociedad necesita en este momento, que son las ideas de la libertad. Es un eslogan, pero es verdad: una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Ya nos dimos cuenta de un siglo a esta parte que se vienen profundizando los problemas y pasan a ser no sólo coyunturales sino también estructurales. Ahí es donde tenés el gran problema, porque a un problema coyuntural lo podés resolver rápidamente, pero cuando es estructural, como cuando tenés un 40 por ciento de pobres y dos generaciones perdidas, hay mucho por hacer.

¿Creen que habrá habrá balotaje o pueden ganar en primera vuelta?

No lo voy a aseverar, pero nos jugamos a un alto porcentaje para que Milei gane en primera vuelta. De hecho, tenemos números que en Santa Fe nos están dando 41 por ciento en primera vuelta.

Los candidatos a diputados nacionales de LLA hoy convocamos a los referentes para agradecer y redoblar los esfuerzos para fiscalizar el 22 de Octubre . En Santa Fe @JMilei arrasa. Cuidemos hasta el último voto para reconstruir este… pic.twitter.com/vjT5OtLKA8 — Romina Diez (@romidiezok) October 5, 2023

¿Cuál es su mirada del caso Martín Insaurralde? Parece sintetizar todo lo que la gente le critica a la política.

Es lo que venimos diciendo de la casta. Mientras la gente está sufriendo, ellos viven en otra galaxia. Ese es el problema de la política: vive en una realidad paralela. Estamos preocupados porque nuestros hijos nos manden un mensaje para ver si llegan, nos licúan los ingresos, y ellos no toman nota. La sociedad les está marcando que no es por ahí. Primero está la condena de Dios y, después, la condena social, que es mucho más fuerte de lo que puede ser cualquier otra condena.

En los últimos días Macri participó de una actividad en Harvard y le hizo un nuevo guiño a Milei. ¿Puede tener un lugar en un eventual gobierno de La Libertad Avanza?

Abrazamos a todos los que quieran venir a las ideas de la libertad. Todos los espacios que quieran venir a sumar son bienvenidos, siempre que abracen las ideas de la libertad y no vengan con una careta o con un disfraz. El problema lo tienen los que no están tan juntos.

¿Se rompe Juntos por el Cambio?

Siempre dije que, para mí, era un rejunte. No creo que una coalición con valores tan distintos pueda llegar a ser algo fructífero.

Una pregunta permanente es sobre la gobernabilidad en el caso de que Milei gane las elecciones, porque no van a tener mayorías en las Cámaras. ¿Cómo están pensando esa cuestión? ¿Puede haber un acuerdo con un sector del peronismo o de JxC si la coalición se rompe?

Soy nueva en política, pero estimo que vamos a conversar con todos los sectores. Hay una sola salida: los argentinos de bien versus los que no lo son, la Argentina del mérito versus la que no lo es. Luego está la discusión propia de la democracia, pero no hay ningún sector político que no quiera discutir el fin de la inflación. Después habrá grises, pero tenemos que abordar los problemas que tenemos los argentinos.

Romina Diez y Nicolás Mayoraz, candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Hablando del fin de la inflación, ¿cuáles serían los pasos en el corto y mediano plazo?

Javier tiene una mirada a largo plazo. Tenemos una mirada de largo plazo y planteamos reformas de tres generaciones. Lo primero es una reforma del Estado para bajar el gasto público. De hecho, ya antes de asumir estamos frenando ciertas barbaridades que aumentan el gasto público y se financian con emisión monetaria, que es inflación futura. Lo primero es hacer ese tipo de reformas y pasar a una competencia de monedas. Es un formalismo, porque el argentino ya eligió a su moneda. Es hipócrita decir que se ahorra en pesos. Los privilegiados que pueden ahorrar algunos manguitos lo hacen en dólares. La moneda tiene tres características básicas: bien de transacción, unidad de cuenta y reserva de valor. Y hoy el peso nada más te sirve para hacer transacciones muy pequeñas. Ni siquiera los alquileres hoy están en pesos. Vamos a un sistema de competencia de monedas y el argentino hablará: se podrán hacer operaciones en dólares, en criptos, vamos a dar la libertad de poder elegir.

¿Qué pasaría con el precio del dólar en ese escenario de competencia de monedas?

Será a precio de mercado. Que claramente está aumentando, pero no es responsabilidad nuestra. Es muy injusto achacarle el precio del dólar a Milei. Igual, nos están achacando tantas cosas, hacen marchas preventivas, es una locura lo que está ocurriendo. Hay que recalibrar todo. Nos están dejando un desastre, pero no nos vamos a quedar de lo que nos dejaron. Estamos acá porque decimos que esto lo podemos resolver. Tenemos el coraje y Milei es el único que sabe cómo, es especialista en crecimiento económico con y sin dinero.

¿Qué harían con la inseguridad, que es la principal demanda en Rosario?

En este tema Vicky Villarruel fue contundente en el debate de candidatos a vicepresidente. Vamos a traer a las fuerzas de seguridad, pero si no las dotás de lo que necesitan, si no tienen chalecos y no aggiornás sus competencias con una reforma de la ley de seguridad interior, todo lo demás es demagogia.

Esta semana tuvieron una polémica con el rector de la UNR, ¿cuál sería la política de Milei respecto de la universidad?

Va a estar encuadrada en un nuevo ministerio, que se llamará de Capital Humano. Va a trabajar niñez, salud, educación y trabajo y se va a actuar mancomunadamente. No podés tener niños con hambre y después pretender que a los 15 años puedan entender algún contenido. Planteamos el sistema de voucher y queremos aclarar que se mantiene la educación pública, tanto la de gestión privada como la de gestión estatal, lo que cambia es la administración. Lo que hace el voucher es financiar la demanda y no la oferta. De ese modo, permitís la competencia y así lográs la eficiencia, que es lo que necesitamos. Evidentemente, el sistema de educación nos está llevando por muy mal camino. En la UNR, la universidad en la que me recibí, hoy ingresan 16 mil alumnos por año y se reciben menos de 3 mil. Algo se está haciendo mal. Y agrego: la gente que está por debajo de la pobreza, ¿puede ir a estudiar a las universidades públicas? La mejor revolución es en las aulas, estudiando, y se vienen a mandar un paro, que lo cubren con la desobligación. El tema es que si el profesor no quiere ir y el alumno sí, ¿cómo toma la clase? Ese no es el modo. Este domingo el debate se hará en la UBA, es una lástima que en la UNR no se pueda hacer algo así.

Nicolás Mayoraz: El rector expresa una mirada autoritaria. Me da vergüenza que cierre la universidad y cancele el debate. Si le preocupa la educación, lo que debería hacer es proponerle a la sociedad un debate y traer a especialistas de todos los sectores. Respeto que la Coad o la Federación Universitaria se manifiesten, pero el rector en representación de la universidad no puede tomar una posición. Primero, por decoro, y después, por la norma misma de la universidad, que establece que tiene que ser ecuánime con todas las ideas. Que la máxima autoridad haga esto baja una línea de que estas ideas no pueden tener lugar. Estás cancelando al alumno, al profesor y al no docente que piense estas ideas. El mensaje es muy peligroso.

¿Cómo compatibilizarían los vouchers con la estructura del sistema educativo? Las que gestionan el sistema con las provincias.

La gestión sería de las provincias, lo que cambiaría es el financiamiento: en lugar de financiar la oferta se incentiva la demanda. Vuelvo a lo que se dijo sobre la Puna: recuerdo que había gente que iba a estudiar genética y, cómo no estaba la carrera en Rosario, se iba a Córdoba. Ahí tenés un ejemplo de cómo las universidades van generando un clima de competencia y desarrollo. Alrededor de la universidad más eficiente se ponen barcitos y kioskos, se empiezan a alquilar departamentos y se arma un mercado.