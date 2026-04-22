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El Consejo de la Magistratura de la Nación citó a un juez federal de Rosario

En fecha todavía por confirmar, Gastón Salmain deberá brindar explicaciones para avanzar en su juicio político por mal desempeño

22 de abril 2026 · 16:42hs
Luego de que Salmain haga su defensa

Foto: Archivo / La Capital.

Luego de que Salmain haga su defensa, la Comisión de Acusación estará en condiciones de resolver si avanza con la imputación.

El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió citar al juez federal de Rosario Gastón Salmain para que brinde explicaciones respecto de una causa por presunto mal desempeño de sus funciones luego de haber dictado un fallo a cambio de una coima de 200.000 dólares, que finalmente no pudo cobrar.

La Comisión de Acusación del Consejo aprobó por unanimidad la citación de Salmain, aunque la fecha de presentación del juez todavía no fue fijada. No obstante, el magistrado puede hacer una argumentación de defensa por escrito.

Luego que Salmain concrete su descargo, la Comisión de Acusación deberá resolver si avanza con la imputación.

En ese marco, el magistrado podría ser suspendido en el cargo e ir a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Esa medida tendrá que ser ratificada por el plenario del cuerpo.

Gastón Salmain, bajo la lupa

A principios de abril, el Consejo de la Magistratura había decidido apartar de concursos a Salmain, quien se encuentra procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

La decisión del organismo sentó un precedente para magistrados bajo investigación.

La decisión fue adoptada tras analizar las impugnaciones presentadas y se fundamentó en que Salmain está siendo investigado por la Comisión de Acusación.

>>Leer más: El Consejo de la Magistratura aparta a Gastón Salmain de concursos

A fines de marzo, la sala B de la Cámara Federal de Rosario, compuesta por Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Vidal, había resuelto confirmar parcialmente el procesamiento y la prisión preventiva domiciliaria de Salmain en la causa por prevaricato y cohecho.

En ese marco, se le notificó que debe permanecer en su domicilio con una tobillera electrónica. Salmain se amparó en su investidura y, atento a su inmunidad de fueros judiciales, sólo quedará en prisión cuando se modifique su situación como juez federal.

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