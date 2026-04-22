Causa Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de 65.000 dólares

Pablo Martín Feijoo fue identificado como quien estuvo a cargo de los detalles de la venta del inmueble del barrio porteño de Caballito

El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito a Manuel Adorni y le financió más del 85 % del pago, Pablo Martín Feijoo , declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación .

Fuentes judiciales hicieron trascender que ese fue uno de los ejes centrales de la declaración de Feijoo, que se extendió por unas dos horas, en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito .

El testigo llegó minutos antes de las 10, evitó el ingreso principal y comenzó a declarar ante la fiscalía.

Durante su exposición, explicó que se hizo cargo de las obras de remodelación del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, con un costo total de 65.000 dólares .

Según su versión, ese monto no se incluyó en la compraventa sino que se acordó recuperarlo “por afuera”, una vez que Adorni vendiera su propiedad en Parque Chacabuco.

Ese dato introduce una nueva línea de análisis para la fiscalía, que busca determinar si existieron pagos no registrados que puedan alterar la transparencia de la operación.

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La causa a cargo del fiscal Gerardo Pollicita busca determinar en qué condiciones se realizó la compra del inmueble, si el valor pagado se ajustó al mercado y si las refacciones posteriores justificaron el monto final de la operación.

Según los datos incorporados al expediente, las propietarias habían adquirido el departamento por 200.000 dólares y luego lo vendieron a Adorni por 230.000. La operación incluyó un anticipo de 30.000 dólares y un financiamiento por los 200.000 restantes.