Rodríguez Larreta: "Si es necesario habrá clases en Navidad"

"En lo educativo, el tema que me carcome la cabeza es cómo uno siendo presidente puede impulsar una reforma en una responsabilidad que es provincial", dijo Rodríguez Larreta, y enfatizó: "Cómo obligamos a las provincias a hacer la revolución educativa que tienen que hacer. Vamos a condicionar la relación con las provincias en función de que en serio vayan adelante con las transformaciones que garanticen que haya educación de calidad. Vamos a darle prioridad a esas provincias. Y el que no lo haga no va a ser amigo nuestro".