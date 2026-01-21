La Capital | Política | Milei

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Datos de Casa Militar revelan que, entre agosto y noviembre de 2025, los principales visitantes de Milei fueron integrantes de la Banda Presidencial

21 de enero 2026 · 18:47hs
El presidente Milei se reunía a ensayar para el Movistar Arena

El presidente Milei se reunía a ensayar para el Movistar Arena

Los ingresos a la Quinta de Olivos entre agosto y noviembre de 2025 muestran un patrón definido en la agenda privada del presidente Javier Milei. Según documentación oficial de Casa Militar, los visitantes más frecuentes no fueron funcionarios del Ejecutivo sino músicos vinculados a la llamada Banda Presidencial, junto a economistas de confianza y pastores evangélicos.

Los registros consignan únicamente horarios de ingreso y egreso, sin detallar el motivo de cada visita, pero permiten reconstruir la intensidad y recurrencia de los encuentros.

La Banda Presidencial, entre los ingresos más frecuentes

Entre los visitantes con mayor cantidad de ingresos figuran integrantes de la banda con la que Milei cantó en el Movistar Arena en octubre, durante la campaña electoral.

El diputado nacional Alberto Benegas Lynch, baterista del grupo y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ingresó a Olivos 16 veces en ese período. Su hermano Joaquín Benegas Lynch, luego electo senador, lo hizo en 8 oportunidades.

También aparece la diputada Lilia Lemoine, que cantó junto al presidente y registró 9 ingresos, aunque uno de ellos fue junto a todo el bloque de La Libertad Avanza.

Músicos, productores y estadías prolongadas

El biógrafo presidencial Marcelo Duclos, bajista de la banda, figura con 10 visitas. Su esposa, Ana Tamagno, que también participó del show, ingresó 8 veces.

Completan el listado Hernán Scarfó (13 ingresos), María Elizabeth Kella (10), el abogado penalista Fernando Mezzina, tecladista del grupo, y el productor Germán Marzullo (12).

Según los horarios registrados, las visitas de este grupo fueron mayormente por la tarde y la noche. La más breve duró unas cuatro horas y varias se extendieron entre seis y siete. El 27 de septiembre, una de las jornadas superó las nueve horas. En apenas dos semanas, del 23 de agosto al 6 de septiembre, se contabilizaron siete encuentros.

Las cenas dominicales

Por fuera de los ensayos, los datos confirman la continuidad de las cenas de los domingos, un espacio que Milei describió públicamente como encuentros para ver ópera y debatir. En el período analizado, ese círculo se redujo y tuvo como figura central al economista Juan Carlos De Pablo, quien ingresó a Olivos 17 veces, convirtiéndose en el visitante más frecuente.

En algunas de esas reuniones coincidieron Miguel Boggiano y Pablo Boggiano, además de invitados puntuales como Claudio Zuchovicki y Alejandro Rozitchner.

Pastores evangélicos y vínculos religiosos

Los registros también reflejan un mayor acercamiento a líderes evangélicos. El pastor Alejandro Rodríguez visitó Olivos en reiteradas ocasiones y, en una de ellas, encabezó una delegación de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Estos encuentros antecedieron a actividades oficiales en Casa Rosada y a la visita del pastor estadounidense Franklin Graham.

En contraste, durante esos meses no se registraron ingresos de referentes del movimiento judío ortodoxo que habían sido habituales en 2024, aunque sí constan visitas del rabino Richard Kaufmann y del embajador en Israel Axel Wahnish.

Aunque los registros no permiten saber qué se hizo en cada visita ni cuán activa fue la participación del presidente, sí dejan en evidencia quiénes integran su círculo más frecuente. Músicos, legisladores aliados, economistas de consulta permanente y líderes religiosos aparecen como actores centrales de la vida cotidiana en Olivos.

