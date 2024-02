Quién es el estratega digital de Milei que es investigado por golpismo en Brasil

Para el presidente, Cristina no quiere que La Libertad Avanza y el PRO se junten

En una entrevista televisiva, Cerimedo se despegó de tal acusación: "Tengo videos que todavía están publicados en mis redes sociales donde digo que no hay que ir al Capitolio, que en caso de querer protestar se queden frente a los cuarteles que es una zona segura”.

“No conozco tampoco a las personas que se mencionan, es un entramado que armó de Moraes después de las denuncias que hicimos con datos públicos. El año pasado el propio Tribunal Supremo Electoral archivó una causa en la que me habían denunciado por noticias falsas. Es muy difícil que demos noticias falsas con un dato público", agregó.

La Suprema Corte de Brasil investiga la actuación de una organización criminal que participó en el "intento de golpe de Estado y abolición del Estado Democrático de Derecho" por el que ya hay cuatro detenidos y decenas de investigados. Se trata de una causa gravísima, por la que el ex presidente Bolsonaro ya tuvo que entregar el pasaporte y no puede salir del país. En la Justicia hablan de codenas de hasta 30 años, si se confirman las acusaciones.

En referencia con el estado de la causa, el ex asesor de Milei indicó: "Sobre esta no estoy imputado, simplemente estoy mencionado como que supuestamente yo coordiné con estas personas con las cuales no hay ningún vínculo. O sea, va a ser imposible probar eso porque nunca existió un vínculo con gente de Brasil para organizar nada”.

“No existió ninguna tramoya para armar un golpe de Estado. Eso es falso. Alexandre de Moraes tiene una disputa personal con Bolsonaro, quieren hacer desaparecer el bolsonarismo y están utilizando esto para poder hacerlo. Todo aquel que diga algo en contra del sistema electoral va preso o es censurado. Yo tuve las redes sociales censuradas durante casi un año”, continuó.

Para finalizar, Cerimedo aseguró que de Moraes "lleva a cabo una especie de dictadura judicial hace mucho tiempo”. “Hay un artículo en la Constitución de Brasil que en caso de que algún poder tenga un conflicto con otro poder tienen que mediar las Fuerzas Armadas. Y no es un golpe de estado. Es simplemente como elegir un mediador”, remató.