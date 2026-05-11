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De Vido dejará la cárcel de Ezeiza: le otorgaron prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó el pedido de la defensa del exfuncionario debido a su delicado estado de salud

11 de mayo 2026 · 18:26hs
De Vido dejará la cárcel de Ezeiza: le otorgaron prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido debido a su delicado estado de salud y dejará la cárcel de Ezeiza donde cumple su condena por la tragedia de Once.

El exfuncionario sufrió un infarto el 1° de abril y le colocaron un stent, por lo que los médicos alertaron en sus informes sobre un “alto riesgo cardiovascular".

>> Leer más: Internaron de urgencia a Julio De Vido: sufre una "fuerte y prolongada arritmia"

De Vido, de 76 años, está preso luego de haber recibido la condena por fraude al Estado en el marco de la tragedia ferroviaria de Once, donde fue declarado culpable como partícipe necesario.

Al reciente infarto que sufrió, suma otras afecciones como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

En este contexto y luego de que el Tribunal Oral Federal le diera la espalda a un anterior pedido de prisión domiciliaria, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci anularon el fallo y ahora establecieron el cumpliendo la condena en su domicilio.

A su vez, Casación le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.

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