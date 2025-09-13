River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Buen triunfo del River de Gallardo con Estudiantes en La Plata, que lo mantiene líder de la acumulada, sin que canallas o xeneizes puedan alcanzarlo esta fecha.

El ex Gimnasia Nacho Fernández grita con todo el gol de River en la cancha de Estudiantes. Central no podrá alcanzar al Millonario en esta fecha.

Una gran inicio le permitió a River sacar oro de su visita a Estudiantes y vencer 2 a 1 jugando mucho con diez, con lo cual volvió a la cima de la zona canalla, se afirmó en la acumulada y está clasificando a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Central y Boca no podrán alcanzarlo esta fecha.

Todo antes de disputar las llaves de cuartos de final de esta edición ante Palmeiras, el miércoles próximo en el Monumental y el siguiente en San Pablo.

River madrugó con un comienzo arrollador. Así fue que Giuliano Galoppo puso la cabeza anticipando a su marca para el 1 a 0 a los 6 minutos de juego.

GOL DE RIVER DE PELOTA PARADA: Galoppo marcó el 1-0 ante Estudiantes en el #TorneoClausura .

Y trascartón, el interminable Nacho Fernández estiró la cifra pese a que fue revisada por VAR por supuesta mano.

>>Leer más: River avanzó en los penales en Copa Argentina

LO GRITÓ CON TODO: así fue el momento del gol de Nacho Fernández, que primero fue anulado y luego convalidado a través de la revisión del VAR.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Expulsión en River y a sufrir

Todo venía viento en popa hasta que Martínez Quarta vio la segunda amarilla a los 39’. Eso despertó a un Estudiantes aturdido, que llegó al gol por un mal despeje de Franco Armani, pero lo anularon por mano de Medina.

EL VAR SALVÓ A ARMANI DEL BLOOPER DEL AÑO: el Pulpo esperó mucho la pelota y cuando rechazó la pelota rebotó en la MANO de Medina, por lo que su gol fue anulado.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Ya en tiempo En adicional, un centro de Cetré encontró la cabeza de Santiago Núñez para descontar pero ya no hubo tiempo de más.

Con varios suplentes (titulares en cualquier club) reservados para la Copa, River se aseguró en esta fecha que ni Boca ni Central lo alcancen en el primer puesto de la acumulada, y volvió a pasar a Riestra en la punta de la zona B. Redondita visita a La Plata.