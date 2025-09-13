La Capital | Ovación | River

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Buen triunfo del River de Gallardo con Estudiantes en La Plata, que lo mantiene líder de la acumulada, sin que canallas o xeneizes puedan alcanzarlo esta fecha.

13 de septiembre 2025 · 21:04hs
El ex Gimnasia Nacho Fernández grita con todo el gol de River en la cancha de Estudiantes. Central no podrá alcanzar al Millonario en esta fecha.

FOTOBAIRES

El ex Gimnasia Nacho Fernández grita con todo el gol de River en la cancha de Estudiantes. Central no podrá alcanzar al Millonario en esta fecha.

Una gran inicio le permitió a River sacar oro de su visita a Estudiantes y vencer 2 a 1 jugando mucho con diez, con lo cual volvió a la cima de la zona canalla, se afirmó en la acumulada y está clasificando a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Central y Boca no podrán alcanzarlo esta fecha.

Todo antes de disputar las llaves de cuartos de final de esta edición ante Palmeiras, el miércoles próximo en el Monumental y el siguiente en San Pablo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1966988094776693185&partner=&hide_thread=false

River madrugó con un comienzo arrollador. Así fue que Giuliano Galoppo puso la cabeza anticipando a su marca para el 1 a 0 a los 6 minutos de juego.

Y trascartón, el interminable Nacho Fernández estiró la cifra pese a que fue revisada por VAR por supuesta mano.

>>Leer más: River avanzó en los penales en Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1966992268579000727&partner=&hide_thread=false

Expulsión en River y a sufrir

Todo venía viento en popa hasta que Martínez Quarta vio la segunda amarilla a los 39’. Eso despertó a un Estudiantes aturdido, que llegó al gol por un mal despeje de Franco Armani, pero lo anularon por mano de Medina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967009453636476956&partner=&hide_thread=false

Ya en tiempo En adicional, un centro de Cetré encontró la cabeza de Santiago Núñez para descontar pero ya no hubo tiempo de más.

Con varios suplentes (titulares en cualquier club) reservados para la Copa, River se aseguró en esta fecha que ni Boca ni Central lo alcancen en el primer puesto de la acumulada, y volvió a pasar a Riestra en la punta de la zona B. Redondita visita a La Plata.

Noticias relacionadas
El entrenador de Central, Ariel Holan, confirmará los once recién una hora antes del partido.

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Santiago Segovia quiso tomar más ritmo en reserva y en el partido ante Talleres se lesionó.

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

La pelearon. Gimnasia y Jockey Club animaron un gran partido en el parque Independencia por el Regional del Litoral de rugby.

Regional del Litoral: Jockey Club se hizo fuerte en el Parque y le puso piedras a Gimnasia

El festejo de Atlético del Rosario, que aplastó a Olivos y sueñan con volver al círculo superior de la Urba.

Atlético del Rosario logró un gran triunfo ante Olivos y volvió a la cima de la Primera A de la Urba

Ver comentarios

Las más leídas

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Lo último

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Ovación
Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Por Pablo Mihal
Ovación

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Policiales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Sigue en grave estado el pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Sigue en grave estado el pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego