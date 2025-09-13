La Capital | Ovación | Rosario

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

A manera de balance, el intendente Javkin, Moccia, presidente del COA y Borro, secretario de Copar, coincidieron en el impacto positivo de los Jadar en Rosario

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

13 de septiembre 2025 · 20:46hs
Mario Moccia

Mario Moccia, presidente del COA; Pablo Javkin, intendente de Rosario y Gustavo Borro, secretario de Copar, en conferencia de prensa.

Que los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se están disputando en Rosario eran un éxito, estaba en boca de todos los que de alguna manera estuvieron involucrados, sean estos atletas, entrenadores o dirigentes e incluso en dichos de figuras del deporte nacional con una vasta experiencia en eventos internacionales. Se podía palpar en el ambiente, pero este sábado a la mañana, en el mismo lugar donde habitualmente los Jefes de Misión tenían sus reuniones, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, junto al presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia y el secretario del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro, lo hicieron oficial.

En un improvisado balance sobre el desarrollo de la primera edición de los Jadar 2025 los dirigentes destacaron el impacto positivo de la competencia, tanto a nivel deportivo como en términos de organización, y subrayaron el papel fundamental de Rosario como sede de este evento rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Moccia fue el encargado de abrir la conferencia de prensa y resaltó el carácter inédito e integrador de los Juegos: “Estamos coronando un sueño: tener un evento de alto rendimiento el primer año del Ciclo Olímpico, con la participación de los mejores atletas del país, representando a sus provincias. Logramos integrar el deporte olímpico y paralímpico en una misma competencia, algo que para nosotros era todo un desafío. Nosotros entendemos que el deporte es uno solo y que podemos gestionarlo juntos, con los matices que cada uno tiene. Por eso creemos que el deporte es un eje importantísimo para la integración”, subrayó.

Luego el titular del COA también valoró el trabajo de las Federaciones Nacionales y de las ciudades organizadoras: “Rosario, Santa Fe y Rafaela fueron anfitrionas excepcionales. Hemos logrado poner en marcha un nuevo proyecto, que seguramente se va a potenciar en la próxima edición, corrigiendo algunos errores, pero que van a constituirse en una cita obligada para los deportistas de la Argentina y hay que seguir pensando en cómo jerarquizarlo aún más. Estos Juegos demuestran que cuando hay compromiso, convicción y decisión política, las cosas se hacen”.

G0wBlEOWEAATWfn
Teté, la mascota oficial de los Jadar 2025

Teté, la mascota oficial de los Jadar 2025

Moccia indicó que Rosario dejó la vara muy alta para la próxima edición de los juegos nacionales y puso en valor la capacidad organizativa del equipo de la ciudad para implementar en tan poco tiempo este evento inédito, “que sorprendieron a todos por la calidad con la que fueron ejecutados”.

Para comprender la magnitud de lo que se hizo alcanza con escuchar a nuestros referentes, quienes están aquí, como (Paula) Pareto, (Sebastián) Crismanich, (Nadia) Podoroska y (Daniel) Castellani, que destacaron lo que se está viviendo en Rosario, no solo por todo lo referido a la organización sino también a la relevancia que tienen estos Juegos para los deportistas, ya que en esta edición comienza la experiencia para el ciclo olímpico”, aseveró Moccia.

En sintonía con el presidente del COA, Borro también destacó a Rosario como sede de estos primeros Jadar, haciendo hincapié en las cualidades que mostró la ciudad como anfitriona de los deportes adaptados. “Es realmente notable que estos juegos hayan contenido en forma simultánea a los deportistas olímpicos y paralímpicos, un hecho inédito, y esto demuestra la capacidad de la ciudad en todo sentido”, amplió el directivo.

En ese sentido Rosario dio un paso firme en su consolidación como uno de los principales polos de organización de eventos deportivos masivos en el país. La realidad exhibe una infraestructura de primer nivel y un plantel de recursos humanos capacitado, que permitieron elevar los estándares de competencia con 55 disciplinas (41 convencionales y 14 paralímpicas) y gestión en este tipo de certámenes.

A su turno, el intendente Javkin expresó su satisfacción por el desarrollo del evento al decir que “estamos disfrutando mucho de estos Jadar y muy orgullosos con lo que estamos haciendo”, para luego agradecer la confianza brindada hacia la ciudad por parte de los directivos deportivos olímpicos y paralímpicos, y le abrió las puertas para que si así lo deciden hacer la próxima edición también en la Cuna de la Bandera.

Sobre la organización de futuros eventos deportivos en la ciudad, el intendente fue claro: “Nos importa mucho hacer este evento, mientras estamos planeando la infraestructura para los Juegos Suramericanos del año que viene. Pensamos en eventos grandes y en ir por más. Vamos a ser la única ciudad en la historia en haber organizado unos Juegos Suramericanos de Playa (2019), unos Juegos Suramericanos de la Juventud (2022) y unos Juegos Suramericanos (2026). Pero más allá de todos esos eventos, lo que nos queda es la infraestructura y la experiencia para las disciplinas deportivas y para la ciudad de Rosario. Y de esta manera, siempre vamos a ser una ciudad que esté en línea de consideración para organizar campeonatos deportivos”.

El mandatario local destacó además que “la respuesta de la gente siempre es positiva, se apropia del evento. Nuestro mayor objetivo es que más personas se sumen a realizar deportes. Apoyamos a las disciplinas y atletas para que se involucren y puedan crecer. Los Juegos CReAR, que es nuestra matriz política deportiva, son una muestra clara de lo importante que es hacer un deporte”.

“El balance económico es súper positivo porque la ciudad está atravesada por deportistas de diferentes puntos del país junto a sus familiares y amigos, que le dan un marco extra a los juegos. Y nuestro principal objetivo es que cada día haya más deportistas”, resumió Javkin.

Santa Fe siguió cosechando medallas

En lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, este sábado, en el penúltimo día de competencia, se conocieron nuevos campeones. En esta jornada la nota sobresaliente la dieron el básquet 3x3, los dobles de tenis, las chicas de natación artística y el para taekwondo, donde la delegación de Santa Fe cosechó sendas medallas de oro y plata.

Leandro Fernández se quedó con la medalla de oro al imponerse en para taekwondo en la categoría hasta 58kg.

Otra de las preseas doradas fue cosechada por las chicas de básquet 3x3, quienes vencieron en la final al equipo de CABA por 17-12. Formaron parte del plantel Guadalupe Castelnuovo, Fiorenza Cardini, Abril Vernazza y Ariadna Aliprandi (quien reemplazó a Angelina Marchi). Los varones, en tanto, terminaron en el segundo lugar del podio tras caer ante CABA 21-13.

bastque 3x3 orov-
Las chicas de Santa Fe de básquet 3x3 cosecharon la medalla de oro.

Las chicas de Santa Fe de básquet 3x3 cosecharon la medalla de oro.

En tenis, las dos promesas de la Federacion Santafesina de Tenis (FST) Luana Cáceres y Joaquina Zapata, ganaron la medalla de oro en el dobles femenino, mientras que la pareja masculina compuesta por Thiago Torasso y Agustín Zarantonello se quedaron con la de plata.

Por el lado de la natación artística se dio un hecho curioso, ya que Santa Fe hizo el 1-2 en esta especialidad. La medalla de oro fue para la pareja Milva Aimetta-María Carasatorre y la de plata para María Clara Rivero-Josefina Semitiel.

En atletismo, Victoria Olives fue medalla dorada en 1500 metros llanos al consagrarse campeona nacional y José Zabala obtuvo la presea plateada , mientras que Juan Pablo Sale fue bronce en lanzamiento de bala masculino.

En levantamiento de pesas, Ludmila Greco fue plata en 48 kg femenino y Natalí Quiara Franco, bronce en 53 kg femenino; mientras que Gustavo Rodríguez fue bronce en lucha grecorromana en 67 kg.

En la disciplina de karate, Valentina Romero y Matías Raggio cosecharon sendas medallas de bronce al ocupar el tercer lugar en kata individiual femenina y masculino respectivamente.

En Wushu Kung Fu, en la categoría 75-80 kg masculino, Gerardo Aime fue medalla de bronce.

Este domingo se definirán las competencias y además se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura, con la que se cerrará la histórica primera edición de los Jadar, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

El cielo tendrá nubes pasajeras, pero el tiempo estará ideal para hacer planes al aire libre.

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

La marcha y movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre, el día que la Cámara de Diputados tratará el decreto presidencial. 

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La vacuna contra la fiebre amarilla es necesaria para viajar a países limitrófes como Brasil

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Multitud en Rosario. La marcha en defensa de la universidad pública.

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Por Pablo Mihal
Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

