La Capital | Ovación | Central

Central llega con la boca abierta y no quiere que un competidor directo se la cierre

Tras el partido inconcluso en Junín, al Canalla le dura el envió anímico del clásico. Con ese espíritu recibe a Boca en una puja por los puestos de copa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de septiembre 2025 · 07:00hs
Di María lo grita con locura en el clásico. Tras ese triunfo

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Di María lo grita con locura en el clásico. Tras ese triunfo, el plantel se reencuentra con sus hinchas.

Un partido que se las trae. Por pasado, presente y con posibles implicancias a futuro. En el marco de una historia reciente que transformó a un Central versus Boca en una especie de clásico, canallas y xeneizes vuelven a verse las caras, en un cruce en el que este Central de Ariel Holan se ve en la obligación de recuperar ese terreno que perdió en la tabla acumulada, sabiendo que los 45 minutos que le quedan pendientes contra Sarmiento pueden reposicionarlo. En el medio Miguel Ángel Russo, el DT que hoy la pelea en Boca, pero que es (y lo será eternamente) un nombre de mucho peso en la patria de Arroyito. ¿Más? Claro. Angel Di María de un lado y Leandro Paredes del otro, choque de campeones del mundo y referentes en sus respectivos equipos. Un partido para alquilar balcones.

El contexto está ahí, a la vista de todos, pero para Central serán 90 minutos que se presentan como una chance inmejorable para apuntalar el rumbo de un equipo que en todo momento se mostró predispuesto al protagonismo y que no lo seduce en lo más mínimo dejar de lado.

El escenario hubiese sido otro si el choque ante Sarmiento hubiera llegado a su fin. Podría ser mejor de haber ganado, similar con un empate en el medio y un poco más embrujado con una derrota en el medio. Pero aquella historia de Junín no terminó y lo que tiene Central ahora es una carta en el maso a la cual poder echar mano cuando llegue el tiempo de volver a esa partida.

>>Leer más: Central y otra vez Boca: ni Holan ni sus jugadores quieren tropezar con la misma piedra

Tres puntos clave en el Gigante

Ahora, los tres puntos de esta tarde en el Gigante son de suma importancia porque podrán representarle al Canalla sacarle justamente esa diferencia en la tabla acumulada, sabiendo que todavía tiene la posibilidad de ampliarla.

Esto es, es mucho lo que Central tiene en juego como para tomar este cruce contra Boca como uno más. No es “el” partido, pero sí un partido del cual sacar provecho y a partir del cual potenciar el ego.

Di MAria
Fideo Di María impacta en el tiro libre y convierte en el triunfo de Central en el clásico.

Fideo Di María impacta en el tiro libre y convierte en el triunfo de Central en el clásico.

Es que, si de ego se trata, este Central de Holan tiene también como desafío el hecho de seguir observando en la columna del debe esos dos únicos partidos perdidos en lo que va del año.

Boca, uno de los dos que le ganó en 2025

Cuestiones del destino, esta necesidad de sacarle diferencia a Boca en la acumulada se da justamente ante uno de esos dos equipos (el otro fue Huracán, por los cuartos de final del pasado torneo Apertura) que fueron capaces de torcerle el brazo al Canalla en este 2025 de muy buen andar. Aquella derrota de febrero pasado en La Bombonera en una espina por extirpar.

>>Leer más: Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca Juniors el que fue antes del Covid

También parece un guiño del destino que el partido contra Sarmiento no haya terminado. Es que por ese capítulo inconcluso el último recuerdo que tiene el Canalla en el torneo es ni más ni menos que el gran triunfo que logró en el clásico.

Aquel golazo de tiro libre de Di María en el Gigante lo último que vivió el equipo junto a sus hinchas, los mismos actores que un par de semanas después volverán a encontrarse después de lo que fue uno de los momentos más efervescentes del Canalla en el año.

Y así como fue era trascendente ver a Di María nuevamente en un clásico, también lo será verlo en un cruce históricamente de alto voltaje, ni hablar después de todo lo que se generó en estos últimos años.

SarmientoMB
Veliz no puede controlar y Campaz colabora. Central no pudo terminar su partido ante Sarmiento.

Veliz no puede controlar y Campaz colabora. Central no pudo terminar su partido ante Sarmiento.

Di María frente a Paredes

Pero claro, no habrá un solo campeón del mundo en cancha. También será una excelente ocasión para ver en acción a otro integrante de esa generación dorada de la selección argentina como lo es Leandro Paredes. Hasta desde lo netamente futbolístico se presenta como un verdadero duelo entre ambos.

>>Leer más: Preparen la plaqueta: Carlos Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

No hay que dejar afuera de esta historia a Russo, quien inexorablemente se robará la atención en la previa, antes de que la pelota ruede. El último DT campeón con Central genera un ambiente especial y en medio de la situación que le toca atravesar, mucho más.

Es Central frente a sus necesidades y frente a una posibilidad enorme de potenciarse. Es Boca con todo su potencial y lo que genera. Es Russo volviendo al Gigante de Arroyito. Es Di María otra vez en cancha. Es Paredes en contrapartida. Es un Central versus Boca. Está todo dicho.

Noticias relacionadas
Santiago Segovia quiso tomar más ritmo en reserva y en el partido ante Talleres se lesionó.

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Russo agradece a los hinchas de Central cuando le tocó venir con San Lorenzo, después de ser campeón con el Canalla.

Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

Ariel Holan puso en práctica un sistema en el clásico y de ahí en más lo mantuvo.

Ariel Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Almuerzo del plantel de Central en el Caribe Canalla. En la foto hay un habitual titular que en la práctica que dispuso Ariel Holan no estuvo entre los once.

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Ver comentarios

Las más leídas

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Lo último

Guillermo Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense pero confía en octubre

Guillermo Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense pero confía en octubre

De la seguridad física a la domótica para hogares: Segrup busca crecer en el mercado doméstico

De la seguridad física a la domótica para hogares: Segrup busca crecer en el mercado doméstico

Desafíos, oportunidades y un workshop clave para el turismo en Rosario

Desafíos, oportunidades y un workshop clave para el turismo en Rosario

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Tres nuevas aperturas en poco tiempo convierten a esa zona mixta entre Martin y el centro en un punto atractivo para captar público en un área densamente poblada que tenía poca oferta

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por Nicolás Maggi

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización plena de la Corte de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización plena de la Corte de Santa Fe

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Ovación
River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada
Ovación

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Policiales
La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

La Ciudad
Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez
La Región

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo
politica

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo
Economía

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos