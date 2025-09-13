Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

El DT canalla, quien confirmará el equipo una hora antes del partido, convocó a 24 futbolistas a la espera del trascendental partido ante Boca en el Gigante

El entrenador de Central, Ariel Holan, confirmará los once recién una hora antes del partido.

Ariel Holan tiene las cosas claras, pero como no hubo confirmación del equipo, hay una duda en la ofensiva, donde hay tres jugadores que pugnan por un lugar en el once inicial del Central que recibirá Boca en el Gigante de Arroyito . Reapareció un jugador que no estuvo en las dos últimas convocatorias.

Como es habitual, el técnico canalla confirmará el equipo recién una hora antes del partido, aunque en los entrenamientos futbolísticos de la semana fue mostrando las cartas.

Quien no estuvo en las dos prácticas de fútbol fue Jaminton Campaz , quien se reincorporó recién el jueves tras su paso por la selección de Colombia en la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas.

CampaSSM Campaz pelea por un puesto en la ofensiva de Central. Holan probó con Gaspar Duarte en su lugar. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El colombiano la pelea junto a Gaspar Duarte y e incluso con Santiago López. Según confiaron, de esos tres nombres, dos serán los acompañantes de Di María en la zona de tres cuartos.

La vuelta de Kevin Gutiérrez

Además de los nombres que se presumen serán titulares, el entrenador Ariel Holan convocó a otros 13 futbolistas, entre los que figura Kevin Gutiérrez, quien vuelve a ser considerado por el DT después del accidente automovilístico que sufrió en la previa del clásico.

>>Leer más: Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al entrenamiento en Arroyo Seco

Kevin2 Kevin Gutiérrez, en su debut, frente a Godoy Cruz. En la semana jugó en reserva y Holan vuelve a tener a disposición.

Kevin Gutiérrez se perdió no sólo el clásico, sino también el viaje a Junín, para el partido ante Sarmiento. El pasado miércoles volvió a sumar minutos en el triunfo de la reserva contra Talleres. Ingresó antes del inicio del segundo tiempo en lugar de Mateo Serra.

Exceptuando los supuestos titulares, el DT convocó a: Axel Werner, Enzo Giménez, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Kevin Gutiérrez, Francesco Lo Celso, Giovanni Cantizano, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo, Maximiliano Lovera y Santi López, Duarte o Campaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1967000441411309943&partner=&hide_thread=false Concentrados Boca Juniors para la Fecha 8 del #TorneoBetano | Clausura 2025 #VamosCanalla pic.twitter.com/hibOIbTXX5 — Rosario Central (@RosarioCentral) September 13, 2025

El probable de Central

El probable de Central sería con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santi López, Ángel Di María y Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; Alejo Veliz.