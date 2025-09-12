La Capital | Política | Pullaro

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El gobernador destacó la participación ciudadana en la elaboración de la nueva Carta Magna. Hoy es la jura en la Legislatura provincial.

12 de septiembre 2025 · 17:38hs
El gobernador Maximiliano Pullaro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.
El gobernador Maximiliano Pullaro

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.

Tras meses de debate, el palacio de la Legislatura provincial será escenario este viernes, de la jura de la nueva Constitución provincial. La ceremonia oficial comenzará a las 17, cuando los convencionales constituyentes se reunirán en sesión formal. Minutos antes del acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó: "Estoy muy contento, los santafesino y santafesinas hoy tenemos una nueva Constitución".

"La ciudadanía participó, hubo más de 700 proyectos que ingresaron. Siento que fue un proceso abierto. La Constitución nueva va a ir tomando cuerpo y con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios y los nuevos derechos", dijo Pullaro.

Fabián Bastía, presidente del bloque Unidos en la Convención, dijo a La Capital dijo que la característica central del proceso fue "el diálogo y el consenso".

"Los dijimos antes de llegar a la Convención: la Constitución no está escrita y eso quedó demostrado en el trabajo de las comisiones, escuchando a instituciones y a especialistas, y en lo rico de los dictámenes que se emitieron", dijo el ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe.

Por su parte, Pablo Corsalini (intendente de Pérez y convencional constituyente de Más para Santa Fe) dijo que darle rango constitucional y reconocer la autonomía "es un gran paso, porque volvemos a poner el eje en el centro de los territorio, donde se organiza la comunidad".

listo
La nueva constitución se jura en la Legislatura.

La nueva constitución se jura en la Legislatura.

Detalles de la jura

Cerca de las 18, se dará inicio a la ceremonia principal, que comenzará con la entonación del Himno Nacional Argentino y seguirá con las palabras del presidente de la Convención Constituyente, Felipe Michlig.

Luego se tomará la foto grupal y comenzará la instancia más esperada: la jura de los constituyentes, que se hará de manera individual. Cada uno podrá optar por alguna de las tres fórmulas oficiales:

- Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios.

- Por Dios y la Patria.

- Por la Patria.

Tras la jura, los constituyentes recibirán obsequios institucionales y el diploma oficial, que certifica su participación en el proceso de reforma constitucional.

>> Leer más: En vigencia: la nueva Constitución de Santa Fe fue publicada en el Boletín Oficial

El evento está pensado no solo como un acto protocolar, sino también como una celebración pública de la democracia, por lo que se espera la presencia de autoridades provinciales, legisladores, dirigentes sociales y ciudadanos interesados en presenciar este momento histórico.

La nueva Constitución ya está en vigencia

La nueva Constitución de Santa Fe entró en vigencia ayer jueves, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. En ese sentido, la Legislatura provincial será escenario este viernes del acto de jura de la flamante Carta Magna.

Tras 63 años de espera, y con la incorporación de 46 nuevos artículos y la modificación de 42 habilitados por ley, la nueva Constitución santafesina estará compuesta por 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. El texto sancionado en la última sesión plenaria de este miércoles fue firmado por 59 convencionales, incluidos siete de los que votaron en contra (de La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia). La nueva Carta Magna fue aprobada con 52 sufragios positivos y 17 negativos.

Las partes de la Carta Magna

La flamante Carta Magna está dividida en cinco partes. La primera contiene los artículos relacionados con Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías, y ese es el título único. Tiene cuatro capítulos: Principios y Declaraciones, Educación, Garantías y Políticas Públicas.

La segunda parte es sobre Régimen Electoral y Participación Ciudadana, que cuenta con dos capítulos. La tercera parte contiene siete títulos: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Designaciones y Enjuiciamientos, Órganos de Control y Juicio Político.

La cuarta parte ordena lo relacionando al Régimen Municipal, Regiones y Áreas Metropolitanas. Tiene dos capítulos. Y la quinta parte abarca lo relacionado con la reforma de 2025 y contiene los artículos 160 y 161, a la par de las 27 disposiciones transitorias.

Noticias relacionadas
pullaro y la nueva carta magna: valoro el dialogo, el debate y los consensos

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

La última sesión plenaria de la Convención Constituyente continuará este miércoles.

La Convención le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro reaccionó ante la convocatoria realizada por el gobierno Nacional 

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria a los gobernadores: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Ver comentarios

Las más leídas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Lo último

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

La propuesta artística y social de la zona oeste celebra 20 años con una presentación este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Por Carlos Durhand
Ovación

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Ovación
Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato
OVACIÓN

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Pilar Sordo en Rosario: Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra

Pilar Sordo en Rosario: "Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra"

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados