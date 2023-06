Pullaro: "Tengo carácter y experiencia para gobernar la provincia"

En una entrevista con La Capital , el ex ministro de Seguridad del socialista Miguel Lifschitz puso como principal activo para intentar llegar a la Casa Gris su personalidad y experiencia de gestión. En el plano local, dijo que saldrá a hacer campaña para que Miguel Angel Tessandori sea intendente y para que triunfe en las Paso la lista a concejal que lidera Federico Lifschitz , el hijo del fallecido gobernador. También le apuntó a Pablo Javkin . “A mi modo de ver, no es un buen intendente” , precisó.

-Veo que la sociedad está muy desencantada, no llega a fin de mes con los recursos que gana. La inflación se come los salarios de los argentinos, la inseguridad no les permite vivir tranquilos. No podés estar tranquilo si tu hijo va la facultad o sale de noche y se toma un colectivo. En medio de eso, tenemos que hacer una campaña y debemos tener mucha claridad en las propuestas que le vamos a llevar la sociedad santafesina. Como persona que viene años trabajando para construir una provincia mejor intento tener mucho vínculo y diálogo con la gente, primero de los barrios, de las instituciones, pero también de la producción, porque creo sinceramente que Santa Fe, haciendo bien las cosas, es una provincia que puede volar.

-¿Se refiere a la gestión de Perotti y a la del gobierno nacional?

-Principalmente al gobierno de Perotti y a las gestiones nacionales donde el kirchnerismo gobernaba la República Argentina y a la provincia de Santa Fe le costó muchísimo en todo sentido, fundamentalmente en materia productiva. Tenemos una industria muy fuerte, un campo muy fuerte y además, a diferencia de otras provincias que les va muy bien, como Córdoba y Mendoza, tenemos el puerto. La verdad que pudiésemos completar los ciclos productivos. Somos el 85 por ciento del biodiesel, el 30% de los productores de leche en la Argentina. Somos el 17 por ciento de los productores de carne. Por acá pasa el 70% del cereal que se exporta. La verdad que tenemos una potencia muy grande como provincia, simplemente tenemos que enfocarla desde la producción para poder generar riqueza y trabajo.

-Periódicamente la provincia da cuenta del buen nivel de empleo registrado que tiene...

-El problema no está ahí puntualmente. El problema está en que no tuvimos un gobernador con carácter para enfrentar al modelo nacional que se lleva los recursos del interior de la provincia y los vuelca en formato de subsidios y de dádivas en el conurbano bonaerense a través de barones y punteros. Ejemplo: en 2022 Santa fe le aportó al fisco, en términos generales, el 13,3 por ciento. Le aportó dos billones 869.000 millones de pesos y recibió un billón 270.000 millones de pesos. Aportamos el 13% y recibimos el 6 %. Rosario, en transferencias directas por parte del gobierno nacional, recibe 123 pesos. Una persona que vive en Almirante Brown recibe 57 veces más.

-¿Esos porcentajes fueron solamente con los gobiernos peronistas o los cuatro años de Mauricio Macri pasó algo similar?

-Con los gobiernos justicialistas, principalmente, porque priorizan un modelo conceptual que apunta a fortalecer el conurbano bonaerense. Con el gobierno de Macri se revirtió medianamente, tampoco se equilibró. Pero sí fue un gobierno más homogéneo en el reparto hacia las provincias.

-¿Por qué candidato presidencial va a apostar?

-Creo que hay tres que serían buenos presidentes con diferentes perfiles. Gerardo Morales es una persona que ha demostrado mucha gestión. Hace ocho años Jujuy era una provincia con déficit, tomada por las mafias, y hoy tiene superávit, inversiones internacionales y alto nivel de exportación en la balanza comercial. Horacio Rodríguez Larreta es una persona que ha logrado resolver los problemas, no solo porque la Capital Federal tiene recursos. Es el que mejor administró la pandemia y eso quedó visto en el orden nacional. Y Patricia Bullrich tiene mucho carácter. Me inclino más por Morales y Larreta, pero entiendo que cualquiera de los tres sería un buen presidente.

-Las Paso tienen un doble rol: la competencia interna e intentar sumar hacia afuera. ¿Cómo se compatibiliza eso?

-Hoy estoy trabajando para ganarle la elección a Perotti y derrotar el kirchnerismo en el orden nacional y en el plano provincial. Ese es mi desafío y mi objetivo, con lo cual creo que lo que hay que hablar es del modelo que queremos y pretendemos cambiar. Hablo de un modelo productivo en donde el campo debe tener una preponderancia en la provincia. Y las principales obras de infraestructura que se lleven adelante tienen que estar basadas en el desarrollo de la producción, infraestructura vial y eléctrica para que nuestra industria y nuestro campo puedan producir mejor. Cuando eso ocurra, vamos a generar mayor nivel de empleo, mayor nivel de ingreso para la provincia y mayor inversión en educación y seguridad.

-Pero también tiene que plantear un mensaje al interior de Unidos para Cambiar Santa Fe para diferenciarse de las otras dos candidatas: Fein y Losada.

-No me va a escuchar hablar mal de Mónica ni de Carolina. Digo que el adversario es el kirchnerismo, es Perotti. Por eso pretendo que José Corral le gane muy bien en la categoría diputado para mostrar que las promesas de campaña y los errores se tienen que pagar electoralmente. Hay dos promesas que recuerdo. Prometió orden y paz y nos llevó a los peores niveles de la historia. Tenemos más del doble de violencia y tres y cuatro veces más de hurto y robo. La otra consigna fue “despertar al gigante”. ¿Qué significaba eso? Despertar todo el sistema productivo de la provincia. Pasar a Córdoba, disputar con Buenos Aires y plantarnos ante la Nación. Sin embargo, tuvimos un gobernador sin carácter. Cada vez que la Nación vino por los recursos de Santa Fe, se quedó callado. Y eso ocurrió con la industria cárnica, con los biocombustibles. Cuando aumentó las retenciones a la harina y el aceite de soja, se quedó callado. Y cuando vinieron a tomar la Hidrovía con un concepto porteñocéntrico, también. Si hubiera pretendido “despertar al gigante” se tendría que haber plantado y defendido a la provincia.

pullar2.jpeg

-Sin embargo, Losada habló muy mal de usted. Dijo que no hizo una buena gestión en Seguridad...

-Que le pregunte a Bullrich qué piensa, porque claramente no opina como ella y lo manifestó públicamente en reiteradas oportunidades. Lo que hace ella no sirve. La gente no nos está pidiendo que mostremos nuestras diferencias sino que trabajemos juntos para derrotar al modelo populista que representa el kirchnerismo en Santa Fe y en el orden nacional. En eso estoy enfocado.

-Si es una discusión de modelos, ¿qué es lo que lo diferencia respecto de Fein y Losada?

-Tres argumentos. Primero, tengo carácter para gestionar y gobernar. Estoy preparado y me preparé toda mi vida. Segundo, siempre viví y trabajé en Santa Fe, y recorrí en profundidad de la provincia. Sé cada obra y cada ruta que necesita Santa Fe. Tercero, porque hace 16 meses que vengo armando equipos técnicos y de gestión. Técnicos para pensar las políticas públicas. Lo hicimos desde febrero de 2022, recorriendo cada una de las microregiones de la provincia. Sumando académicos, empresarios, comerciantes, productores, empleados públicos, estudiantes y vecinos en general a pensar qué era lo que querían ver en la provincia, equipos técnicos que pensaron los programas y equipos de gestión. Los problemas que tiene Santa Fe son graves y difíciles, no los va a administrar cualquiera por más buena voluntad que tenga. Hay mucha gente que quiere lo mejor para la provincia, pero no tiene las condiciones, el conocimiento ni el carácter como para gobernar.

-¿Siente que haber sido cuatro años ministro de Seguridad es su punto fuerte o le jugará en contra?

-Mi punto fuerte es la experiencia de gestión, haber estado en el lugar más difícil que hay en la Argentina y haber sido el único que tuvo cuatro años al frente del ministerio. Y poder mostrar resultados mejores de los que hay hoy y de los que hubo antes. No buenos, pero mejores.

-Cuál es su candidato a intendente en Rosario?

-Tessandori y mi lista a concejal es la que encabeza Lifschitz, con quien me une una profunda amistad que se dio por intermedio del padre. Es una persona que dará mucho que hablar porque tiene una enorme sensibilidad social. Trabaja muchísimo y será un gran concejal. Al igual que Tessandori, quien será un gran intendente. El debate de acá al 16 de julio es si el intendente será Tessandori o Javkin.

-El mismo día en que Fein lanzó su candidatura, dijo que a Javkin el cargo de intendente le quedó grande. ¿Coincide con esa apreciación?

-Bueno, no fui parte de la gestión. No tuve secretarios, funcionarios, con lo cual puedo hablar más libremente. Creo que fueron momentos difíciles donde, claramente, el intendente no estuvo a la altura de las circunstancias, no solo por la pandemia sino por el desorden que hay en la ciudad, que es muy grande. Desorden en todo sentido, en los servicios públicos, en la recolección de residuos, en las veredas, en el ordenamiento urbano, en el tránsito. La obra pública parece que no tiene planificación en la ciudad. Fueron momentos difíciles y no logró armar un equipo que le permita resolver los principales problemas. Javkin no fue un buen intendente, a mi modo de ver. También entiendo el momento. Hay un pésimo gobernador que se borró de todos los problemas que tiene Rosario. Se escondió y no viene a la ciudad. Obviamente, eso hace que repercuta mucho la gestión del intendente.