Pullaro reconoció a la jueza Gastaldi por su trayectoria a días que deje la Corte Suprema

“He tenido muchas dificultades en la vida, pero siempre he tenido una gracia: he conocido personas buenas en todos lados. Entonces, todo lo que he podido hacer en la vida es por las personas buenas que me han acompañado. He estado siempre en contra de los elitismos. En el estatuto que conformamos en la Red de Mujeres para la Justicia, pusimos una cláusula especial diciendo que el poder no es algo que se ejerce sobre los demás. Ese es un lema fundamental: el respeto a la dignidad de las personas”, dijo.

WhatsApp Image 2025-03-31 at 13.10.21.jpeg Pullaro entregó un reconocimiento a la ministra Gastaldi que el 2 de abril deja su cargo

“Esta ha sido mi lucha toda la vida: la lucha contra la criminalización de algunos, la lucha contra todos aquellos que se creen superiores”. “Como cualquier persona que jura un cargo, quisiéramos retirarnos conservando el respeto, que en la función pública no es tan fácil, porque también hay muchas injusticias. Siempre pensé que lo que hay que hacer en la función pública es retirarse conservando el aprecio, la amistad y el reconocimiento de las personas que me conocen personalmente y de las personas que han trabajado conmigo”.

También participaron del homenaje, que se desarrolló en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en Rosario, la vicegobernadora, Gisela Scaglia; los ministros de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia; de Seguridad, Pablo Cococcioni; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Cultura, Susana Rueda; el secretario General, Juan Cruz Cándido; la secretaria Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate, y actuales ministros de la Corte, entre otras autoridades provinciales, nacionales y del Poder Judicial.

Gastaldi

A mediados de septiembre de 2024, Gastaldi anunció que renunciaría a su cargo para acogerse a la jubilación desde el 2 de abril de 2025. Por entonces, el mandatario provincial puso de relieve la dignidad de la magistrada y su apego a la ley. Pullaro calificó a la jueza Gastaldi como "una gran mujer y profesional".

Así, consideró que la decisión de acogerse a la jubilación es "un valioso gesto, porque siendo de las más jóvenes entendió que hay límites. Demostró respeto y apego a la ley y la Constitución”.

Leer más: La jueza Gastaldi anunció que deja su cargo en la Corte Suprema de Santa Fe

La partida de Gastaldi del máximo tribunal se suma a la decisión de otro cortesano, Mario Netri, quien había anunciado su dimisión a partir de diciembre próximo. El pasado 10 de marzo juraron como nuevos ministros de la Corte Jorge Baclini y Margarita Zabalza. Baclini reemplazará al rosarino Netri, mientras que Zabalza ocupará la séptima poltrona creada por la reciente reforma judicial. En tanto, a Gastaldi la reemplazará el ex fiscal de Estado del peronismo, Rubén Weder.

Gastaldi llegó a la Corte Suprema de Santa Fe en 2001, propuesta por el entonces gobernador Carlos Reutemann, y fue presidenta del tribunal en 2012. Antes de llegar a la Corte, se desempeñó como defensora del Pueblo. Fue elegida diputada provincial, en 1991, por el sublema peronista Creo, espacio que llevó al poder a Reutemann ese mismo año. Luego fue diputada nacional en el período 1995-1999.