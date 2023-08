Pullaro: "Nos han dicho que lo que hace Bukele no viola la ley"

El candidato por la oposición afirma que la política de arrestar pandilleros del presidente salvadoreño no es aplicable en Argentina. "Vamos a hacer todo lo que permita la ley para resolver problemas de seguridad", dijo.

El candidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que hasta donde conoce el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no viola la Constitución ni las leyes de su país en la estrategia declarada en 2022 por su gobierno contra pandillas delictivas que tomaban parte del territorio de ese país, lo que implica un régimen de excepción con suspensión de garantías.

"Mientras fui estudiante pensaba una cosa y cuando estuve al frente de 23 mil hombres en el Ministerio de Seguridad, y de 6 mil hombres del Servicio Penitenciario, y combatís contra el delito, pensás las cosas desde otro lugar, y desde un lugar mucho más práctico. En función de lo que pude estudiar y de lo que nos informaron personas relacionadas a los organismos de Derechos Humanos que han estado allí, nos han dicho que no se viola la Constitución y que no se viola la ley, que Bukele no viola la ley, con lo cual todo lo que permita la Constitución y todo lo que permita la ley, lo vamos a hacer para resolver los problemas de seguridad pública en la provincia de Santa Fe", le dijo al diario Perfil.