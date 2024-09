Pullaro sobre Milei: "Preocupa que siga pidiendo esfuerzo a las provincias"

El gobernador le contestó al pedido del presidente de que las provincias sigan ajustando. “Hicimos un esfuerzo mucho mayor al de Nación, más no se puede”

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que Santa Fe no tiene más margen para ajustar

El discurso del presidente no pasó desapercibido por los mandatarios provinciales, quienes recibieron un pedido particular. "A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de u$s60.000 millones ", sostuvo en el recinto.

“Hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional, porque lo que hizo en términos generales fue quitarle recursos secundarios a las provincias”, opinó el gobernador en rueda de prensa y disparó: “No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzos porque a Nación no le debemos nada y Nación nos debe mucho”.

Milei.jpg Milei pidió más ajuste a las provincias

En ese sentido marcó el terreno y reclamó la deuda de Anses con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. “En primer lugar queremos decir que la Nación pague a Santa Fe lo que le debe por eso continuamos con el reclamo en la Corte Suprema para que vengan los recursos que nos deben. No pretendemos nada por encima de la ley, pero tampoco por debajo”.

El gobernador estimó que la deuda previsional es de “alrededor de 700 u 800 mil millones de pesos, que se incrementa todos los meses”, a partir de la decisión de dejar de enviar desde Nación las transferencias automáticas para el saldo de las cajas de jubilaciones de trece provincias que no transfirieron sus sistemas, entre ellas Santa Fe.

Lo que manda y lo que vuelve

El primer mandatario santafesino remarcó que “la provincia ajusta todos los días todo lo que puede, pero los recursos no son para la Nación, los recursos son para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de la energía, para sostener el empleo privado, fundamentalmente apostando a diferentes herramientas que tiene el gobierno provincial”.

Finalmente, ante el pedido de Nación de que las provincias hagan un “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares, el gobernador expresó que “a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es realmente una frase grandilocuente, pero que está muy lejos de la realidad. Nosotros vamos a continuar ajustándonos, pero para fortalecer el desarrollo de la provincia”. Como contó La Capital, Pullaro recalibró el ajuste.

“Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia”, concluyó.

En tanto, el ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo en LT8 que Nación no puede exigir porque no aporta más allá de lo que corresponde por ley de coparticipación. “A quien se arregla con lo propio nadie le puede decir ‘hacé lo mismo que yo’. No está aportando más que por lo que coparticipación corresponde. Si las provincias se arreglan con lo propio, ¿desde dónde se pide eso?”, agregó el ministro.

“Milei dijo que cumplieron con su parte. Fue una reducción del 4% del PBI y ahora le pide a las provincias que bajen un 11%. Se le piden a las provincias un esfuerzo de cuatro veces el que hace la Nación porque la Nación representa un 56% del gasto público consolidado y las provincias 36%”, graficó.