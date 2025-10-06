La Capital | Política | Milei

Denunciaron a Milei tras admitir que él decidió poner presa a Cristina Kirchner

Durante una entrevista periodística realizada este domingo, el presidente declaró que él "tomó la decisión" de que la exmandataria "vaya presa”

6 de octubre 2025 · 19:10hs
Milei fue denunciado tras admitir su participación en el encarcelamiento de Cristina Kirchner

Milei fue denunciado tras admitir su participación en el encarcelamiento de Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente tras declarar en una entrevista periodística este domingo que él "tomó la decisión" de que la exmandataria Cristina Kirchner sea encarcelada.

“Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, sentenció Milei, en medio del escándalo tras la renuncia de José Luis Espert, en relación a la expresidenta en una entrevista realizada en LN+.

Lo cierto es que los dichos de Javier Milei se dieron en medio del escándalo tras la renuncia de Espert a su candidatura. El presidente, que respaldó la determinación de su ahora ex candidato, buscó cerrar la crisis política con un contundente mensaje en sus redes sociales. Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el mandatario enmarcó la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto de una "operación maliciosa".

La denuncia a Milei

Los abogados Gregorio Dalbón y Valeria Carreras presentaron dos denuncias tras los dichos del mandatario. Para ambos letrados, las declaraciones de Javier Milei demuestran "un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial".

“Los dichos del presidente Javier Milei no hacen más que reforzar ese cuadro de imparcialidad planteado en los aludidos actuados. Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron ya condicionados por decisiones previas del Ejecutivo”, sostuvo Dalbón en el escrito judicial

>>Leer: El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: "Hay que dar un mensaje político"

El letrado aseguró que la denuncia "no sólo busca sancionar un delito, sino defender el Estado de Derecho y la división de poderes, frente a un presidente que públicamente se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora". Y siguió: "Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala".

"Confesó que la Justicia no es independiente. Confesó que la prisión de Cristina fue política. Confesó que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al Presidente", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gregoriodalbon/status/1975180166176424053?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975180166176424053%7Ctwgr%5E1aa7120cac4b2565241afa08624317b499249ba5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fpolitica%2FUn-abogado-de-Cristina-Kirchner-denuncio-a-Javier-Milei-por-sus-dichos-sobre-la-condena-a-la-ex-presidenta-20251006-0050.html&partner=&hide_thread=false

“Son argumentos sobrados para la anulación definitiva de la sentencia contra la principal líder política de la oposición. El lawfare fue confesado y ahora está claro que, en la Argentina, Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del mismo”, concluyó.

Por su parte, la abogada Carreras aseguró: “Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el presidente decida a quién meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes, y las garantías de debido proceso entre otras de los ciudadanos”.

Javier Milei defendió nuevamente a Espert

Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

El presidente Javier Milei sigue transitando horas muy complejas y será clave que revise su esquema político.

El gobierno de Milei sigue en déficit

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio

En medio del escándalo por Espert. Milei cantará con "La Banda Presidencial" e ingresará al Movistar Arena con "Las Fuerzas del Cielo"

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio
Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento
La Ciudad

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento
La Ciudad

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

