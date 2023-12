Puiggrós cargó contra Milei: "Los váucheres en educación fracasaron en muchos países"

La pedagoga y ex viceministra de Educación advirtió acerca de las enormes dificultades que generó la privatización del sistema educativo en otros países

La pedagoga y ex viceministra de Educación nacional Adriana Puiggrós aseguró que los váucheres en educación propuestos por el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, “fracasaron en muchos países” y “causaron desórdenes políticos enormes” al llevarlos a la práctica.

“Con los váucheres desaparece el Estado, no financia más la educación y, en cambio, entrega a algunos sectores unas especies de cheques para que compres la educación donde quieran de manera que cada uno puede elegir una escuela, pero no hay nadie que tenga en cuenta la calidad de las escuelas, ni la calidad de los docentes, ni tampoco qué es lo que se enseña en una provincia o en el conjunto del país”, completó.

“Nuestro sistema actual tiene muchísimos problemas, pero las resoluciones se toman en el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de los ministros de todas las provincias y además parte de la Ley de Educación Nacional (de 2006) y es de carácter federal”, agregó.

Puiggrós destacó que el actual gobierno mejoró la inversión educativa y planteó el desafío que presentó la pandemia “con enormes dificultades de financiamiento y con el mercado avanzando de una manera impresionante”.

“Acá se sostuvo el sistema educativo, esto es algo muy importante, en los últimos dos años se empezó a avanzar con proyectos como el plan Fines, que es muy importante para la educación de jóvenes y adultos que lo han terminado con la educación obligatoria. El plan Fines, el macrismo, o sea, el mercado, lo deshicieron porque no les interesa y no reditúa financiar la educación de jóvenes y adultos que no la han terminado a tiempo; y también se avanzó en con el programa Concetar igualdad”, advirtió.

A diferencia de la Argentina, en Chile, “cuando avanzó el neoliberalismo, ya hace años, golpeó tanto al sistema de educación pública, que esto culminó en grandes protestas estudiantiles a causa de la deuda bancaria que las familias tenían por tener que pagar la educación y que facilitó la asunción de Michelle Bachelet a su primer gobierno”, recordó.

En la experiencia argentina, “la educación pública logró la alfabetización de millones de habitantes que venían sin saber leer ni escribir de Europa, y fue la que logró que a mediados del siglo XX se universalizara la educación primaria; y desde la Ley de Educación de 2006 es obligatoria la secundaria”, concluyó.