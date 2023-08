>> Leer más: Suma críticas la propuesta de aplicar un voucher educativo

Consultado puntualmente sobre si el sistema de váucheres que propone Milei había dado resultados en alguna parte del mundo, Bartolacci explicó: "Primero hay que decir, y claramente, que es (un sistema) impracticable. No solo por la complejidad del sistema sino porque hay resguardo legislativo. Segundo, porque las experiencias, que son muy pocas, han terminado en un fracaso, según informes de distintos organismos".

Bartolacci presentó el caso de Chile como ejemplo: "En ese país es un proceso de profundización de la segregación. Y lo que necesitamos aquí es menos segregación y más integración. Además, siguiendo con el país trasandino, terminó en una lógica muy perversa, con jóvenes haciendo colas en los bancos para sacar un préstamo que terminarían pagando a lo largo de toda su vida para poder sostener la inversión en el sistema universitario".

image.png

En ese sentido, comentó que "esta propuesta cambió la lógica de los que consideramos siempre a la educación como un derecho humano a una lógica de mercado. No hay un solo elemento que lo presente como algo eficaz".

"Los váucheres terminan no contribuyendo a la calidad educativa", dijo para luego agregar que "esto no quiere decir que no haya que repensar el sistema educativo. Pero no en este sentido, que implica un retroceso de algo que construyó la sociedad argentina, que es la educación pública. En un país que tiene tremendas diferencias estructurales, si hay algo que tenemos tenemos que cuidar es lo que hicimos bien".

Acerca de por qué consideraba que una parte de la sociedad había "comprado" el discurso de Milei, el rector analizó que ese sector "es permeable porque hay un malestar y un enojo que es razonable y es lógico que reclame con bronca y rabia soluciones. Pero esto interpela a las instituciones públicas y a la política en general que no encontró estas respuestas. E interpela a instituciones como la nuestra". Pero sostuvo: "Es con más inversión y no con menos que vamos a salir de los problemas que tenemos".

becas en la UNR.jpg

"En países como Francia o Estados Unidos 9 de cada 100 mil personas de la población económicamente activa son investigadores. En Argentina solo 3. Necesitamos seguir creciendo, no retroceder en esa inversión. En el porcentaje del PBI destinada a investigación y desarrollo Alemania nos triplica, EEUU nos duplica. Nosotros estamos en el 0,30% y el resto está en el 1%. Debemos llegar a ese 1% del PBI", redondeó Bartolacci.