Prudente, Agustín Rossi espera que la Rosada anuncie su pase a la Jefatura de gabinete

Todo indica que Agustín Rossi va rumbo a la Jefatura de Gabinete de ministros, y que asumiría el próximo miércoles 15. Sin embargo, ninguna de las partes lo confirma redondamente. El santafesino, por estas horas fuera del país por una situación familiar – fue abuelo por tercera vez-, dejó trascender en su pequeño círculo de máxima intimidad que “las cosas van bien, pero que no hay confirmación”: domina la prudencia, y el orden lógico de las cosas, primero deberá ser La Casa Rosada, el propio presidente, quién haga el anuncio, y recién luego el interesado dirá que sí, que acepta. Ocurre que la comunicación presidencial, en off de record, deja trascender que lo de “Agustín es un hecho”.

Sin embargo, el propio Rossi no se da por confirmado ni ante su propia sombra. El gobierno de Alberto Fernández, que fue lapidariamente calificado por Cristina Fernández, como la agrupación “del amague y recule permanente”, tiene demasiados antecedentes como para dar por hecho lo que aún “no está en el boletín oficial”, confió otra fuente de extrema confianza de Agustín Rossi a La Capital , que, por lo demás, en esta oportunidad augura que saldrá “todo bien”.

La tensión sobre la sucesión de Manzur – algo innecesario y que no le aporta nada al gobierno- la generó el propio gobierno, cuando Alberto Fernández acompañó a Manzur a Tucumán, y ahí anuncio su renuncia anticipada por una semana. Demasiado tiempo, sensación de vacío, incertidumbre sobre la sucesión.

Con todo, en el intimísimo círculo de Rossi – que creen que esta vez sí Agustín llegará a Balcarce 50-, confirman una verdad de Perogrullo: “si no hay anuncio oficial, es porque algún detalle todavía falta”. Ese detalle puede ser formal, y no necesariamente un impedimento político. En las próximas horas, si el diablo no mete la cola, el rosarino asumirá el puesto político más relevante de la Casa Rosada, luego del presidente.