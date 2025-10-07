Intendentes peronistas se desmarcan de Fuerza Patria: Son usurpadores del PJ
Exclusivo suscriptores

Intendentes peronistas se desmarcan de Fuerza Patria: "Son usurpadores del PJ"

La Capital | suscriptores | intendentes

Los jefes territoriales que no se sumaron a la lista del PJ bancan a Provincias Unidas y critican el armado justicialista. "Ellos necesitan pobres”, lanzan

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

7 de octubre 2025 · 15:26hs

Intendentes peronistas santafesinos empezaron a materializar el apoyo a Provincias Unidas, puntualmente a la candidata Gisela Scaglia, y se desmarcan en duros términos de la lista de Fuerza Patria, integrada por el PJ y la centroizquierda Ciudad Futura. “No tenemos absolutamente nada que ver”, avisan.

Naturalmente, en Santa Fe el sello de los gobernadores del interior impulsado, entre otros, por Maximiliano Pullaro, prendió en los socios de Unidos pero también en un grupo de peronistas que no compatibiliza con las propuestas actuales del justicialismo y no formaron parte de las listas.

Provincias Unidas habla de gestión en lugar de ideologías en su campaña

Gestión o ideología, qué garpa más

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

En un contexto complejo para las municipalidades, con asfixia económica en algunos casos e imposibilidad de grandes obras, los intendentes optaron por priorizar el territorio antes que lo partidario, aprovechando también las diferencias con el kirchnerismo.

Hay de fondo una cuestión de piel con el armado de Fuerza Patria que queda expuesta. Así, el gobernador suma transversalidad y territorio.

Intendentes Peronistas Unidos

Rolvider "Roly" Santacroce (Funes), Jorge Berti (Villa Constitución), Enrique Vallejos (Reconquista) y Adrián Maglia (Granadero Baigorria) se mueven en ese sentido y comenzaron a respaldar al sello de Provincias Unidas, aunque no formen parte de las listas ni tampoco armaran un grilla propia para no dividir al peronismo. Sí hay otros jefes territoriales que están dentro de Fuerza Patria, como Pablo Corsalini (Pérez).

El que más se la jugó fue Santacroce. "No tengo absolutamente nada que ver con ellos (Caren Tepp y Agustín Rossi, candidatos de Fuerza Patria)”, dijo este lunes, luego de que Scaglia, vicegobernadora y candidata a diputada nacional, visitara Funes para recorrer los trabajados del nuevo hospital de esa ciudad con fondos provinciales.

2025-10-04NID_284260O_1
Scaglia junto a Maglia, parte de los intendentes peronistas que respalda a Provincias Unidas.

Scaglia junto a Maglia, parte de los intendentes peronistas que respalda a Provincias Unidas.

"Hace 25 años que milito en el peronismo. He sido congresal provincial, nacional, concejal, dos veces intendente por el Partido Justicialista, pero no comparto absolutamente nada con ellos. No creo que ellos tampoco quieren una Argentina mejor, una Argentina que sea productiva; ellos necesitan que haya pobres”, descerrajó.

“Esa es la diferencia, somos un peronismo productivo de Perón, de gestión, ellos peronistas de asistencialismo permanente, usurpadores (del justicialismo)", dijo, marcando una cuestión identitaria. "Quiero otra cosa para mi país", remató en Radio Boing.

Más repercusión

Maglia, de Baigorria, fue más directo y habló de las necesidades. En primer lugar, dijo no sentirse representado con los nombres del peronismo. “Venimos con muchos años de decepciones y hace que desconfiemos y no creamos en algunos candidatos. No es un tema personal sino de ideologías, de criterio. Es un paquete grande. Esto se armó desde Buenos Aires”, soltó.

Luego se sinceró: “Si al gobernador le va bien, nos irá bien a nosotros, a todos los habitantes. Hay que tomarlo con la practicidad de que necesitamos que le vaya bien y nos asista, y la gente viva bien”.

Algo de eso sostuvo Santacroce luego de la visita de Scaglia. El intendente de Funes dejó en claro el respaldo a Pullaro, a quien agradeció “porque esto antes no existía”.

Y recordó que “antes, cuando cambiaban los gobiernos, las diferencias políticas separaban las obras”, tras lo cual sostuvo que, "en los momentos más difíciles, el gobernador siempre estuvo para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Así, sigue generando la expectativa de realizar una coalición provincial en el futuro.

intendentes Fuerza Patria Provincias Unidas Gisela Scaglia

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro es uno de los que cuestiona el resultado de la implementación de las retenciones cero

Retenciones cero: Santa Fe le pone músculo a la pulseada entre el gobierno y el campo

Javier Milei y una relación sinuosa con el campo

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Con su promesa de ayuda en dólares, Trump le dio oxígeno a Milei al menos hasta las elecciones del 26 de octubre. 

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Edición impresa

martes 7 de octubre de 2025

tapa 710

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El sentido mensaje de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

El sentido mensaje de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Lo más importante
Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

El sentido mensaje de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

El sentido mensaje de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Ovación
El sentido mensaje de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

El sentido mensaje de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás