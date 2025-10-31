Proponen educar en la prevención de adicciones desde las escuelas

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Prevención de Adicciones, Proyecto de Vida y Cuidado de la Salud en el sistema educativo santafesino. La iniciativa busca fortalecer hábitos saludables, promover proyectos de vida positivos y prevenir el consumo problemático de sustancias y otras conductas adictivas desde la primera infancia hasta la educación superior no universitaria.

“Estoy convencido de que las adicciones son un tema de salud y no solo un problema de la narcocriminalidad. Al contar con una comunidad informada vamos a tener menos casos de gente que va a elegir esta posibilidad como salida. Pero no se resuelven sólo desde el sistema de salud: se enfrentan con comunidad , educación y oportunidades. Prevenir es acompañar trayectorias de vida con sentido, fortalecer vínculos familiares y sostener la esperanza de inclusión y desarrollo”, expresó Rabbia.

El programa, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación, prevé la formación permanente de docentes, equipos socioeducativos y familias, con instancias presenciales y virtuales , talleres y acompañamiento territorial. Además, establece la creación de un Consejo Provincial de Prevención de Adicciones, integrado por representantes de ministerios, universidades, organizaciones sociales, religiosas y estudiantiles.

El legislador destacó que el proyecto incorpora una mirada integral, abarcando tanto las adicciones a sustancias como las conductuales —como el juego o el uso problemático de la tecnología —, y propone acciones sostenidas de prevención articuladas entre escuela, familia y comunidad.

“La escuela es un espacio privilegiado para el cuidado integral de las infancias y juventudes. Queremos que cada niño y adolescente encuentre allí no sólo formación, sino también un horizonte de vida y pertenencia”, sostuvo. Además, promueve la reinserción educativa y laboral de jóvenes y adultos que hayan atravesado situaciones de consumo, entendiendo que la inclusión social es clave para sostener los procesos de recuperación y prevenir recaídas.

Esta iniciativa se enmarca en una serie de proyectos presentados por Rabbia, vinculados a prevenir las adicciones ante el aumento de los consumos y el flagelo del narcotráfico.

Uno de ellos es el que propone el establecimiento de la Semana Provincial de Prevención de las Adicciones, una fecha dedicada al desarrollo de actividades y acciones públicas de concientización y sensibilización de las consecuencias vinculadas a consumir.

Otro de ellos son los aportes a la actual Ley N.º 14.293, sancionada en noviembre de 2024, que aborda la prevención y el tratamiento de la ludopatía, para restringir la publicidad de los juegos de azar.