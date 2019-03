Pipi Bertini: "El cambio comienza con nosotros mismos"

Enrique Pipi Bertini se decidió a participar en política y encabeza una lista de concejales que se referencia en la candidatura de Omar Perotti para la Gobernación. "El cambio comienza con nosotros mismos", reza su eslogan de campaña, pero a su vez esa frase resume el estado emocional que tuvo que atravesar este empresario pyme cuando en agosto de 2014 asesinaron a su hijo en una entradera en su casa de barrio Echesortu.

"Hasta los 49 años, faltando 15 días para cumplir los 50, veía la vida de una manera. Luego todo cambió. Podría haber salido por otro lado, pero lo que me ocurrió me llevó a hacer otras cosas, como armar una fundación para tener una actividad pública. Y ahora me decidí a meterme en política porque creo que puedo aportar mi visión desde una banca en el Concejo Municipal", dice Bertini en diálogo con LaCapital.

El camino que llevó a Bertini a incursionar en política tiene un disparador y fue el año pasado en medio de los acalorados debate por la legalización del aborto. A él y a los integrantes de la fundación le llamó la atención el discurso del diputado Luis Contigiani. "Siendo él radical, pero que llegó al Congreso por el socialismo, dio un discurso impecable en defensa de la vida. No todas los políticos son desechables y eso me animó", recuerda el Pipi.

Luego de ese contacto inicial, apareció en escena Perotti, quien estaba construyendo su espacio para participar en la interna del peronismo. Hubo llamados, mesa de café, y le entusiasmó a Bertini la propuesta del senador del PJ. "De todos los espacios en el que podríamos haber estado, elegimos el de Omar, porque representa al sector más tradicional del peronismo", dice.

Tres ideas fuerzas dominan el proyecto que Bertini pretende llevar al Concejo municipal: seguridad, educación y trabajo.

Sobre el primer tópico, el empresario cree que la prioridad en este tema es trabajar sobre las adicciones, y no tanto sobre lo punitivo. "Esto no se resuelve con más cárceles, hay que trabajar sobre la demanda, atender al que consume drogas. Esa idea la sacamos del padre Pepe Di Paola. El considera que para recuperar una persona adicta es necesario rearmar su vínculo con la sociedad. Es lo que el padre Pepe llama las cuatro C: capilla, club, colegio y cooperativa. El chico en la calle tiene la oferta de ser «soldadito» o nada. Creo que desde el Concejo podemos trabajar este tema, al igual que el decomiso de los bienes de las bandas narco", enfatiza Bertini.

El Pipi armó su lista de concejales con muchos nombres que trabajan con él en la fundación, pero también se nutrió de otros actores sociales, respetando siempre la pluralidad de ideas. "En la nómina hay empresarios pymes, trabajadores, católicos, evangélicos", enumera.

Entre los primeros lugares de la lista Compromiso Ciudadano están Bertini, seguido por Viviana Wille Bille (docente y presidenta del Círculo de Obreros), Laura Palmucci (empresaria pyme), Edmundo Salvia (empresario pyme), Andrea Reybet (contadora pública), José Vitteritti (empresario pyme), Cristóbal Pérez (estudiante y escritor), Claudia López (presidenta de la asociación "Sí a la Vida"), Lorena Sambuelli (docente) y Marcelo Azula (mienbro de la Acción Católica Argentina).