Perotti separó del cargo de ministro de Seguridad a Jorge Rimoldi

Rimoldi salió a las 21.05 de la reunión con el gobernador y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y confirmó que había dejado el cargo. Ahora falta que se defina su sucesor, que sería Brilloni. "¿Ya no es ministro? No", admitió el ahora ex ministro, en diálogo con El Tres Tv.