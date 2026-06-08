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Perotti, juega: recorridas, mensaje al PJ y picardía en una inauguración provincial

El ex gobernador empezó a moverse de cara al 2027. Las diferencias con el PJ. La oportuna presencia en la previa a un corte de cintas del gobierno provincial

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

8 de junio 2026 · 14:50hs
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 El exgobernador Omar Perotti junto al intendente Roly Santacroce en la recorrida por el nuevo efector municipal

 El exgobernador Omar Perotti junto al intendente Roly Santacroce en la recorrida por el nuevo efector municipal

El gobierno de Santa Fe anunció el acto de inauguración de la ampliación del Samco Eva Perón de Funes con la presencia de los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de Salud, Silvia Ciancio, y del intendente de la ciudad, Roly Santacroce.

También contó que invirtió 4.800 millones de pesos y que “marcará un hito para la ciudad” porque pasa de un centro de salud a un señor efector de salud. Y aclaró, particularmente, en el título de la gacetilla: “La gestión de Pullaro inaugura un nuevo Hospital en Funes”

Horas antes del acto anduvo oportunamente por esas mismas instalaciones el exgobernador Omar Perotti, quien recorrió las obras y no dejó de recordar que las inició él, más allá de reconocer que las termina el gobernador Maximiliano Pullaro.

Perotti, juega

Contó con la complicidad del intendente Santacroce, que lo acompañó en la recorrida. “Fui, soy y seré agradecido de Perotti. Esto (centro de salud nuevo) es algo que lo necesitaba y pedía la sociedad durante décadas. Omar comenzó con un proceso histórico en Santa Fe en lo que es salud pública”, regaló Santacroce.

Por su parte, Perotti explicó el proceso delante del remodelado centro de salud. “Son cosas que alegran y a los que sentimos la política con mayúsculas nos pone bien porque son cosas que empezaron, tuvieron buen ritmo y a un gobierno que continúa y termina”, se sinceró.

“Lo hicimos con el convencimiento que hay obras hay que empezarlas aunque no las termine porque son necesarias”, reconoció. Igualmente, no es en vano esta aparición y se enmarca una estrategia política que está llevando adelante el exgobernador.

“Omar recorre, tiene agenda, se reúne con actores, la semana pasada fue con sindicatos y presidentes comunales. Está activo”, reconocen en el perottismo. Claro, el reloj de arena de cara al 2027 ya se dio vuelta y Perotti no está al margen.

Protagonista

“Protagonista, va a ser”, reconocen aunque no muestren las cartas. Se descuenta que será candidato para alguna categoría, hoy sin definir. En el revoleo de opciones se lanza que será de nuevo candidato a gobernador o a senador nacional. Antes debe resolver el escollo que significa el PJ de Santa Fe.

Mientras la cúpula del partido encabezada por el grupo de los senadores peronistas y el sector de Agustín Rossi hablan de abrir las instancias de diálogo, en el perottismo dicen que es un placebo.

“Podés tener opinión pero la birome la tienen ellos”, dicen en el entorno del exgobernador, y piden “ser parte en la toma de decisiones”. Sostienen que hoy no hay participación equilibrada porque puede haber lugar para los planteos pero nunca se llegan a concretar.

A eso se refieren con el pedido de “democratización partidaria”. Incluso sostienen que el Congreso partidario no llega nunca y ese sería el ámbito para poder realizar algunos cambios en la carta orgánica que facilite llegar a una estrategia en común de cara al 2027.

Desde el perottismo quieren “ser un actor importante del proceso 2027 y participar del diseño”. Pero en ese punto se enredan con el sector que conduce el partido desde donde convocan y piden trabajar para la unidad y dicen no tener respuestas.

De hecho, hace dos sábados el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe resolvió posponer hasta nuevo aviso una cumbre luego de que no fueran a participar distintos sectores entre ellos el perottismo. Todos objetaron la forma en que la cúpula del partido preparó la nueva cumbre. “La invitación fue un flyer, no jodamos”.

En la vereda de enfrente respondieron que no hay voluntad. “Hay muchos que están para trabar”, sostienen y confían en que las Paso “van a servir para ordenar”. En esto últimos están casi todos de acuerdo.

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