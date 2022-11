Patricia Bullrich le respondió a Cristina Fernández de Kirchner: "Es todo un invento"

Este jueves la vicepresidenta adelantó que recusará a la jueza Capuchetti, en un video que posteó en Twitter en el que se detallan las alternativas del caso y las irregularidades que, según la ex presidenta, quien es querellante en la causa, cometió la magistrada en la investigación. En el video se asegura que la magistrada federal "paralizó y boicoteó la investigación".

También cuestionó la investigación judicial por no seguir la pista que un testigo de identidad reservada aportó sobre el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, quien a criterio del video publicado por Cristina sabía que iban a atentar contra su vida antes de que Fernando Sabag Montiel gatillara un arma de fuego frente a su rostro.

Embed Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

“Esta construcción del relato lo que intenta es generar una misma situación judicial entre los miembros de la oposición, que hemos trabajado bajo las normas de la transparencia y del sistema republicano, al kirchnerismo, que ha violado todas las normas, que ha generado la corrupción más brutal que ha sufrido la Argentina, y que además intenta día tras día destruir el sistema republicano de poder por un sistema autocrático”, dijo Bullrich.

Asimismo, señaló: “Esto que dice Cristina Kirchner no figura en la investigación, es todo un invento. La persona que dice haber escuchado a Gerardo Milman es una persona que dijo que era senador, después diputado y luego asesor. Fue cualquier cosa y nosotros estamos acostumbrados a esto”, sostuvo y agregó: “Pero también hemos decidido desde hace muchos años enfrentar la mentria y no dejar correr el relato kirchnerista: con nosotros, Cristina, no”.

Bullrich dio sus versión de los hechos, fiel a su estilo, sin escatimar críticas duras al oficialismo y en particular a Cristina. “El atentado a la vicepresidenta va en contra de lo que todos creemos que tiene que ser la conviviencia democrática en la Argentina. Nadie de Juntos por el Cambio puede creer que la violencia es una forma de resolver los problemas en la Argentina y nunca la hemos alentado, justamente lo contrario. Quienes han hecho de la violencia una panacea es el mismo kirchnerismo”.

“La Argentina necesita verdad y terminar con un kirchnerismo que quiere manejar todo para salvar de la Justicia los hechos aberrantes cometidos con la plata de los argentinos”, enfatizó la ex ministra de Seguridad de la Nación del gobierno de Macri.

“Yo me doy cuenta como me di cuenta con los binoculares con los que decían que habían visto que se habían llevado a Santiago Maldonado. Hace mucho tiempo me di cuenta de cómo construían la mentira absoluta. Y como me di cuenta de eso, todo lo que diga hoy Cristina entra dentro de esta locura que tiene el kirchnerismo de querer que la realidad se adapte a su necesidades políticas. Y la realidad, señora, es otra. La gravedad de lo ocurrido no la puede llevar a querer a meter a Juntos por el Cambio, a mí, a Macri o a Milman en esa barbaridad”, explicó Bullrich.

Y concluyó: “Lo que tienen que hacer es una causa por falso testimonio al que mintió e inventó esa reunión. Así termina esto, que es un armado. Eso es lo que tiene que llevar adelante la Justicia sobre una persona que miente para inventar o intentar darle a la vicepresidenta argumentos falsos y mentirosos para construir un nuevo relato kirchnerista. Basta de relatos kirchneristas”.