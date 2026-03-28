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Franco Colapinto otra vez no pudo pasar más allá de la Q2 y quedó lejos de Pierre Gasly

El argentino pasó la Q1 pero siempre estuvo lejos de su compañero de Alpine. Larga 15º en Suzuka. A las 2 del domingo corre Franco Colapinto en Japón

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de marzo 2026 · 03:47hs
El Alpine de Franco Colapinto circula por los boxes de Suzuka

El Alpine de Franco Colapinto circula por los boxes de Suzuka, el veloz trazado de Japón.
El diálogo de Franco Colapinto con sus mecánicos en los boxes de Suzuka. El domingo

El diálogo de Franco Colapinto con sus mecánicos en los boxes de Suzuka. El domingo, a las 2 hora argentina, el GP de Japón.

Franco Colapinto pasó nuevamente el primer corte clasificatorio pero no pudo ir más allá de la Q2 con el Alpine, por lo que largará 15° el GP de Japón en Suzuka, desde las 2 del domingo a 53 vueltas. Otra vez Pierre Gasly lo superó claramente, pasó a la Q3 y fue el mejor del resto, largando 7° a menos de un segundo del poleman Kimi Antonelli.

Como le pasó en Australia y China, Colapinto debió usar a fondo su último intento de pasar a la Q2 y lo logró. Con máxima presión, el argentino respondió pero con lo justo siempre.

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Ya en la Q2, esta vez no quedó a 5 milésimas de pasar a su primera Q3 en Alpine como en China, sino a más de medio segundo. Mejoró siempre en sus cuatro intentos clasificatorios: de 1m 31,458s pasó a 1m 30,931s en el primer corte, para llegar a 1m 30,877s y terminar en 1m 30,627s en el segundo. Pero no alcanzó y su compañero lo opacó.

Colapinto no se sintió cómodo en todo el fin de semana en su primera vez en Suzuka y, excepto en la FP1 o en la Q1 donde terminó a menos de 4 décimas del francés, Gasly fue siempre muy superior. De hecho, le ganó las tres clasificaciones.

La Q3 del GP de Japón

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Excelente clasificación de Antonelli, que le sacó casi 3 décimas a su compañero Russell metiéndole una gran presión. Los McLaren y las Ferrari les siguieron y Gasly hizo una gran clasificación, quedando 7° como el mejor del resto.

Además, Gasly finalizó a menos de un segundo del tiempazo de Antonelli. Brillante y esperanzador para Alpine, más allá de que Colapinto quedó expuesto. El ritmo de carrera que caracteriza como muy bueno al argentino, tratará de equiparar las cosas.

>>Leer más: Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

La Q2 del GP de Japón

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Si bien Colapinto mejoró cada intento, los dos de la Q1 y los dos de la Q2, lo cierto es que su compañero Gasly lo dejó expuesto y casi siempre estuvo a más de medio segundo. De hecho el francés pasó en un gran 6° lugar a la Q3, sacándole 753 milésimas.

Ya en el primer intento, Gasly le había sacado 0,755s. Además, Colapinto quedó a más de medio segundo de pasar a la Q3. El último lugar fue para el debutante Arvid Lindblad, que lo sacó al mismísimo Max Verstappen.

>>Leer más: Franco Colapinto cerró flojo el primer día de ensayos para el GP de Japón

La Q1 del GP de Japón

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Como pasó en las dos carreras anteriores, Colapinto necesitó de una última vuelta con el nudo en la garganta para pasar a la Q2. Lo hizo en el 16° lugar, por 157 milésimas sobre el Williams de Alex Albon. Mal Oliver Bearman que se quedó afuera también, como los dos Cadillac y los dos Aston Martin.

Después de quedar a 693 milésimas de Gasly en el primero de los dos intentos (los Williams hicieron tres), Colapinto finalizó a 383 milésimas, una diferencia más lógica. El francés finalizó 10° el primer corte.

La FP3 del GP de Japón

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La FP2 del GP de Japón

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La FP1 del GP de Japón

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