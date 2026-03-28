Franco Colapinto otra vez no pudo pasar más allá de la Q2 y quedó lejos de Pierre Gasly

Franco Colapinto pasó nuevamente el primer corte clasificatorio pero no pudo ir más allá de la Q2 con el Alpine, por lo que largará 15° el GP de Japón en Suzuka, desde las 2 del domingo a 53 vueltas. Otra vez Pierre Gasly lo superó claramente, pasó a la Q3 y fue el mejor del resto, largando 7° a menos de un segundo del poleman Kimi Antonelli.
Como le pasó en Australia y China, Colapinto debió usar a fondo su último intento de pasar a la Q2 y lo logró. Con máxima presión, el argentino respondió pero con lo justo siempre.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037790352506044854&partner=&hide_thread=false
Ya en la Q2, esta vez no quedó a 5 milésimas de pasar a su primera Q3 en Alpine como en China, sino a más de medio segundo. Mejoró siempre en sus cuatro intentos clasificatorios: de 1m 31,458s pasó a 1m 30,931s en el primer corte, para llegar a 1m 30,877s y terminar en 1m 30,627s en el segundo. Pero no alcanzó y su compañero lo opacó.
Colapinto no se sintió cómodo en todo el fin de semana en su primera vez en Suzuka y, excepto en la FP1 o en la Q1 donde terminó a menos de 4 décimas del francés, Gasly fue siempre muy superior. De hecho, le ganó las tres clasificaciones.
La Q3 del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037788660964208906&partner=&hide_thread=false
Excelente clasificación de Antonelli, que le sacó casi 3 décimas a su compañero Russell metiéndole una gran presión. Los McLaren y las Ferrari les siguieron y Gasly hizo una gran clasificación, quedando 7° como el mejor del resto.
Además, Gasly finalizó a menos de un segundo del tiempazo de Antonelli. Brillante y esperanzador para Alpine, más allá de que Colapinto quedó expuesto. El ritmo de carrera que caracteriza como muy bueno al argentino, tratará de equiparar las cosas.
>>Leer más: Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine
La Q2 del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037784131405316116&partner=&hide_thread=false
Si bien Colapinto mejoró cada intento, los dos de la Q1 y los dos de la Q2, lo cierto es que su compañero Gasly lo dejó expuesto y casi siempre estuvo a más de medio segundo. De hecho el francés pasó en un gran 6° lugar a la Q3, sacándole 753 milésimas.
Ya en el primer intento, Gasly le había sacado 0,755s. Además, Colapinto quedó a más de medio segundo de pasar a la Q3. El último lugar fue para el debutante Arvid Lindblad, que lo sacó al mismísimo Max Verstappen.
>>Leer más: Franco Colapinto cerró flojo el primer día de ensayos para el GP de Japón
La Q1 del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037777863110258860&partner=&hide_thread=false
Como pasó en las dos carreras anteriores, Colapinto necesitó de una última vuelta con el nudo en la garganta para pasar a la Q2. Lo hizo en el 16° lugar, por 157 milésimas sobre el Williams de Alex Albon. Mal Oliver Bearman que se quedó afuera también, como los dos Cadillac y los dos Aston Martin.
Después de quedar a 693 milésimas de Gasly en el primero de los dos intentos (los Williams hicieron tres), Colapinto finalizó a 383 milésimas, una diferencia más lógica. El francés finalizó 10° el primer corte.
La FP3 del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037735682609754334&partner=&hide_thread=false
La FP2 del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fia/status/2037426849018511824&partner=&hide_thread=false
La FP1 del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037374230371647992&partner=&hide_thread=false