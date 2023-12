Perotti y la inseguridad: "El cuidado de la vida no nos viene saliendo bien en la provincia"

El gobernador Omar Perotti realizó este martes su balance de gestión en Rosario y reconoció el déficit en materia de seguridad. “El cuidado de la vida no nos viene saliendo bien en la provincia”, reconoció el mandatario saliente, que puso a su administración en el marco de una secuencia más larga de suba de los homicidios. “Es una foto que no le gusta a nadie, pero no es nueva. Ninguna administración puede sentirse orgullosa de esos números”, planteó.