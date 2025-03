"No te hagas el canchero al aire", el exabrupto de Gabriel Chumpitaz al explicar su proyecto sobre la ex Esma

La propuesta de Gabriel Chumpitaz para cambiar el funcionamiento del edifico de la ex Escuela Mecánica de la Armada (Esma) generó revuelo y el diputado rosarino tuvo un derrotero en los medios intentando explicar los pormenores del proyecto. “ Si me dicen que cerrar la Esma desune, podemos mejorarlo”, dijo en LT8.

El más fuerte fue el que se dio con el periodista de Radio con Vos, Jairo Straccia, al que lo trató de “ fascista ” en el cruce de opiniones. “No necesito tu micrófono, tu radio no la escucha nadie y a vos menos, no te hagas el canchero al aire”, fustigó el rosarino en diálogo con el medio porteño justo antes de cortar la comunicación.

Chumpitaz vs Straccia

Previo al abrupto final de la entrevista, Chumpitaz había planteado que cerrar el Museo de la Memoria es “una propuesta de futuro” para “empezar a ver la memoria completa y que haya justicia”. El diputado nacional pidió “dejar atrás el pasado” para “unir” a los argentinos porque “el país no empezó el 24 de marzo de 1976, previo a eso hubo 10 años de atentados y asesinatos y si no contamos la verdad, tenemos una Argentina sesgada”.

Straccia planteó que el cambio de funcionamiento de la ex Esma como “excusa” para cerrar un espacio de la memoria, pero Chumpitaz lo negó y apuntó: “Si a vos no te gusta es problema tuyo. Hay que tener una memoria completa. Argentina no niega las atrocidades que hizo el gobierno de facto y si niega el terrorismo subversivo. No escucho hablar en los atentados y asesinatos en gobiernos constitucionales, ni del ERP o de Montoneros. No es negacionismo, es decir lo que pasó”.

La charla iba tomando temperatura. Las interrupciones entre los interlocutores eran cada vez más frecuentes, por lo que Chumpitaz trató de “irrespetuoso” a Straccia. No conforme, el diputado negó los 30 mil desaparecidos y evocó a testimonios de “personas que inventaron” esa cifra. En ese sentido, destacó la medida del gobierno nacional para desclasificar los documentos de la última dictadura. “No pueden ser 1 ni 30 mil, pero hay que saber la verdad porque si no, es un relato”, arremetió el legislador.

Las explicaciones en LT8

Antes de la entrevista con el medio porteño, Gabriel Chumpitaz dialogó con Todos en la Ocho, por LT8 y reveló que su proyecto de transformar la ex Esma no es nuevo. “Lamentablemente por los hechos de Argentina, donde la urgencia siempre está por delante de lo importante, no pudimos avanzar”, explicó.

La elección del edificio donde funcionó la Escuela Mecánica de la Armada, ex centro de detención clandestino durante 1976-1983, es “la posibilidad de cerrar un capítulo sin olvidar el capítulo más trágico de la Argentina, entendiendo una memoria completa en toda la década del 70 y no solo desde el 24 de marzo de 1976”.

Chumpitaz ingresó el proyecto al Congreso de la Nación e invitó a sus compañeros de cámara a “mejorar la propuesta” porque “Argentina merece empezar a vivir de otra manera y hacer propuestas para unir. Si me dicen que cerrar la Esma desune, podemos mejorarlo”.

Sin embargo, no claudicó en su postura de “contarle a los más jóvenes que no la vivieron y escucharon un relato desde el 76” para evitar tener “una visión sesgada” ya que “también hay que repudiar a los terroristas subversivos y al sistema político que incentivaban al Ejército de Revolucionario del Pueblo y a Montoneros”.

“Repudio al último gobierno de facto y lo que hizo al terrorismo subversivo, no obstante, los chicos que nacieron en democracia tomaron un relato a partir del 24 de marzo de 1976”, concluyó Chumpitaz.