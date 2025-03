Rubén Chababo salió al cruce de Chumpitaz: "Es una manifestación de analfabetismo intelectual"

"Es el modo de instalar de manera provocativa ciertos titulares, enunciados por aquellos que no tienen ninguna materia demostrable de conocimiento en la temática", dijo Chababo. En declaraciones a LT8, señaló: "Si uno busca en Google el nombre del diputado y de otros legisladores que cada tanto opinan, comprueba que el conocimiento en esa materia de los derechos humanos es nulo. Y eso hace escalar en los titulares y hace que estemos hablando de ellos. Este caso es una clara manifestación de analfabetismo intelectual . Así lo califico. El tema de los sitios de memoria no es solo patrimonio de Argentina o de América Latina, sino de Occidente ”.

ruben chababo.jpg Rubén Chababo fue director del Museo de la Memoria y del Museo Internacional para la Democracia de Rosario.

>>Leer más: Un diputado rosarino pidió cerrar el Museo de la Memoria de la ex-Esma y crear un centro de formación militar

Los espacios de memoria

Chababo agregó enseguida: “Durante los últimos 20 años he sido un durísimo crítico de las políticas aplicadas a los sitios de memoria. No soy un defensor de lo que se ha hecho a lo largo de estos años en todos los sitios de memoria en la Argentina. Me he expresado en innumerables seminarios, coloquios sobre el uso y abuso partidario de la memoria y de la banalización que se hizo de esos espacios acerca de un pasado doloroso”.

“Ahora, jamás, estimularía el arrasamiento de esos lugares de memoria. En todo caso hay que convocar a la discusión pública, al pensamiento para ver cómo se conservan, cuáles son los mensajes que se deben transmitir, cómo hacer que generaciones que no fueron contemporáneas con los hechos se acerquen a ese pasado para extraer lecciones que sirvan para el presente y el futuro”, añadió Chababo.

Qué propuso Chumpitaz para la ex Esma

En consonancia con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz propuso cerrar el Museo de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), declarado Monumento Histórico Nacional. Según expresó el legislador rosarino muy cercano al gobernador Maximiliano Pullaro, el Museo Sitio de la Memoria que se encuentra en el predio donde funcionó un centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar “divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado”.

En lugar del centro de Memoria y Derechos Humanos, Chumpitaz pidió montar "un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos. ¿Sabías que el predio de la ex Esma ocupa más de 17 hectáreas en una de las zonas más estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires? Proponemos que la Legislatura porteña ceda ese espacio a las FFAA y a los Bomberos, con el objetivo de que sea utilizado para la capacitación", indicó sobre el predio ubicado en el barrio porteño de Núñez.