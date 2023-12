"No se puede hacer una movilización a 4 horas de asumir el gobernador"

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Cándido no ocultó su "sorpresa por esta movilización" y recordó que ayer "a las 6 abrimos los despachos en Casa de Gobierno y antes del mediodía, a través de flyers ya se anunciaba esta movilización. No se habilitó otra instancia de negociación para que tomáramos nota de los reclamos, que son legítimos y valederos. Pero no puede ser que la primera herramienta para solicitar ser escuchado sea ir contra el derecho de circulación". En ese sentido, el funcionario fue contundente: "Además, no le encontramos mucha racionalidad a hacerla cuatro horas después de que el gobernador electo se siente en su despacho".