Nicolás Trotta: "El regreso a la presencialidad es obligatorio"

En relación a los estudiantes que forman parte de los grupos de riesgo, detalló: "Van a tener que sostener todo el trabajo a la distancia, no van a poder concurrir a la escuela hasta que hayamos superado toda la problemática de la pandemia".

Además, Trotta sostuvo que el regreso será escalonado y con estrictos protocolos que impidan que exponer tanto a los alumnos como a los maestros.

Por otra parte, el Ministro se refirió a los recreos y los describió como "espacios de juego con tapabocas".

"Lo importante será que no haya vínculos con estudiantes de otros grados o de otras aulas, para que si hay un caso positivo no haya que aislar a todos con los que ha tenido contacto, simplemente se trabaja sobre el aula en particular", concluyó el ministro en diálogo con Telefe.

Hisopado negativo

A su vez, confirmó que el hisopado que le realizaron el miércoles "dio negativo", aunque permanece en aislamiento en su domicilio, tras interrumpir su viaje por las diferentes provincias por ser contacto estrecho con la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, quien dio positivo por coronavirus.

"El hisopado que me realicé anoche, apenas arribé a Ezeiza, dio negativo.

Según indicaron los especialistas, el lunes deberé repetir el test para descartar COVID. Hasta ese momento me mantendré aislado de forma preventiva", comunicó el ministro en su cuenta de Twitter.

Con respecto a la vacunación, el Ministro aseguró que lo que “garantiza un regreso seguro a la presencialidad son los protocolos: barbijo, distanciamiento, higiene, ventilaciones” y destacó el rol de la inmunización.

“Proyectamos la vacunación prioritaria de 1 millón 400 mil docentes de todo el país y comenzaremos con docentes del nivel inicial, especial y primer ciclo hasta tercer grado, para grupos de mayores de 60 años, para generar la tranquilidad de la comunidad”, detalló.

El funcionario dijo además que se aguarda “la llegada de un mayor número de vacunas para fines de febrero y principios de marzo”.