Mónica Fein le respondió a las duras críticas de Javier Milei al socialismo

La diputada nacional dijo este lunes que "la grave situación de Rosario, y el dolor de las víctimas, no admite chicanas ni evasión de responsabilidades

Este martes fue más allá: “ Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen ”, aseguró en una entrevista en LN*, y : “ Si le das la economía, te llevan a la quiebra; si le das la seguridad, pasan este tipo de cosas ”.

Embed Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

“Nosotros fuimos muy claros y dijimos que se cambiaba la doctrina: el que las hace las paga, se protege a la víctima y no al victimario”, señaló el jefe de Estado en línea con lo que había dicho este domingo a la noche la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que con la emergencia en seguridad la lucha contra el narco hoy sería distinta.

Los embates de Milei contra el socialismo generaron reacciones de lo dirigentes santafesinos blancos del ataque. La primera en responder fue la ex intendenta de Rosario y hoy dijputada nacional Mónica Fein, quien hizo un posteo en las redes sociales en el que dijo: "Por respeto a las familias de las víctimas y la situación extrema que atraviesa Rosario, que por mucho tiempo combatimos en soledad, no vamos a responder mentiras. No hay tiempo para eso".

Embed Por respeto a las familias de las víctimas y la situación extrema que atraviesa Rosario, que por mucho tiempo combatimos en soledad, no vamos a responder mentiras. No hay tiempo para eso. https://t.co/osoi5XW6cW — Mónica Fein (@MonicaFein) March 11, 2024

El también legislador nacional Esteban Paulon, compañero de bloque de Fein, también se expresó en X: "La grave situación de Rosario, y el dolor de las víctimas, no admite chicanas ni evasión de responsabilidades. El Gobierno Nacional debe hacerse cargo de la tarea vinculado al narco delito en nuestra ciudad. Y trabajar junto al gobierno provincial para abordarlo. Manos a la obra", señaló.