Milei volvió a apuntar contra el gobernador de Chubut: "Pobrecito, Nachito no la ve"

" Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande" , dijo el presidente en declaraciones al canal La Nación + desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", profundizó Milei sobre una de las frases que suele replicar en su cuenta en la red social X.

El mandatario también cuestionó al resto de los gobernadores, 19 de los cuales se manifestaron públicamente a favor de Torres en su conflicto con el Gobierno nacional, porque, dijo, "no quieren hacer el ajuste" en las cuentas provinciales cuando "tienen que ajustar un punto del PBI".

Para Milei, el motivo por el cual los gobernadores se rehúsan a llegar al déficit cero es porque, según advirtió, "no quieren resignar sus privilegios de casta", al contrastar que, en cambio, la administración nacional alcanzó "el equilibrio en el Tesoro".

Además, culpó a ese mismo sector de la política por "destrozar" la ley Bases en la Cámara de Diputados, al rechazar el intento del Ejecutivo por modificar y mejorar la remuneración de los jubilados. "La casta peleó por sus privilegios", sostuvo, y señaló que por eso hubo que "sacar el capítulo cuatro" de ese proyecto que comprendía modificaciones en el régimen jubilatorio.

Torres manifestó estar dispuesto a un "diálogo resolutivo"

Mientras tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó su decisión de cortar el suministro de petróleo y gas si el gobierno nacional no le gira a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación que retuvo en los últimos días, aunque se mostró dispuesto a mantener un diálogo "resolutivo" con funcionarios del Ejecutivo para abordar la situación.

"Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo", dijo Torres en una entrevista publicada este domingo en Infobae.

Torres destacó la "muy buena reunión" que este sábado mantuvo con sus colegas gobernadores de las provincias patagónicas, quienes respaldaron la advertencia hecha el viernes último al Gobierno nacional.

ignacio torres.jpg

"Tuvimos una reunión muy buena con los gobernadores y se ratificó el acompañamiento de todas las provincias patagónicas a la protesta que planteamos para defender nuestros derechos y el reclamo para que se nos respete. En caso de que no haya ninguna respuesta, se van a paralizar los pozos de la región", indicó el mandatario chubutense.

Si bien confió en que la situación "se va a resolver", Torres reiteró que si "el gobierno nacional insiste", la decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".