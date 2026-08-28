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El referente económico de Kicillof pasó por Rosario y advirtió que la crisis se agrava

El ministro de Producción de Buenos Aires, Augusto Costa, participó de un encuentro en el Concejo y señaló que se debe "cambiar el modelo de país"

28 de agosto 2026 · 18:16hs
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Augusto Costa

Augusto Costa, referente económico de Axel Kicillof, sostuvo que el modelo actual “no prioriza la producción ni el trabajo nacional”.

“La situación del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y el cierre de empresas se agravan día a día, no hay ningún elemento en el actual esquema de políticas que permita a mediano o corto plazo proyectar un cambio en la situación, y en esto coinciden desde los empresarios más grandes hasta el comercio más pequeño”. El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, el principal referente económico de Áxel Kicillof, realizó este crudo diagnóstico durante su visita a la ciudad de Rosario este jueves para participar del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se desarrolló en el Concejo Municipal.

En ese espacio de diálogo, convocado por la concejala Norma López (peronismo), el referente económico del gobernador bonaerense Axel Kicillof expuso junto al secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani.

Tras el encuentro, Costa analizó en rueda de prensa la situación económica, con problemas graves de los que el gobierno nacional no toma nota: “El presidente está dando muestras en las últimas semanas de una ruptura absoluta con el pueblo argentino, no tiene la mínima empatía respecto a los que están sufriendo, a las familias endeudadas o a quienes están sin empleo”. Y opinó que, más allá de la empatía, es fundamental “cambiar las políticas públicas” ya que “la política económico está detrás de todo lo que está ocurriendo”.

Tras subrayar que el modelo actual “no prioriza la producción ni el trabajo nacional”, Costa instó a “cambiar todas aquellas políticas que implican desaprovechar oportunidades y recursos que nosotros tenemos para el bien de la población”. Entre ellas, los beneficios otorgados a “los emprendimientos que no traccionan el aparato productivo”.

En ese sentido, apuntó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) como un mecanismo que “permite la extracción de recursos naturales de Argentina sin que se genere ningún tipo de beneficio local o derrame en el entramado productivo, en el empleo, en la ciencia o en la innovación”.

“La lógica que debería implementar un gobierno que piensa soberanamente es cómo mejorar las condiciones de vida de los argentinos”, subrayó, al tiempo que cuestionó el alineamiento de la Argentina “de manera acrítica y subordinada a intereses internacionales”, en un contexto en el que “todos los países están desarrollando políticas de defensa de la producción y del trabajo nacional, que hoy representan la regla y no la excepción en el mundo”.

"Cambiar el modelo de país"

También advirtió que la política para generar estabilidad ”no puede recaer sobre los salarios, el sistema de ciencia y tecnología, las universidades, los jubilados o los sectores de la discapacidad”. La estabilización económica, dijo, debe generarse “a través de herramientas que permitan acomodar las cuentas públicas sin requerir de esquemas de financiamiento ni cargar el peso del ajuste sobre la mayoría de los argentinos”.

Costa consideró que es inevitable “cambiar el modelo de país y el vínculo del Estado y del gobierno con la sociedad”. En su análisis, el empresariado “ya no está esperando que ocurra algo para cambiar” su perspectiva de venta, rentabilidad o negocios. “De hecho, nos dicen que hablan con nosotros porque ya no esperan que el gobierno nacional haga nada”, señaló.

El ministro de Producción de Buenos Aires señaló que el endeudamiento familiar es “una de las consecuencias de la crisis general”, ya que “la pérdida de salario y empleo, sumada a la política económica del gobierno y la desregulación de los proveedores de servicios de pago y de las fintech” fueron la variables que generaron este escenario.

“Esto no significa ir en contra de la necesidad de que Argentina tenga más crédito, que históricamente fue bajo en relación del PBI, sino que se trata de entender que los que se están endeudando no lo hacen para cambiar el auto o comprar un electrodoméstico; lo hacen porque no llegan a fin de mes”, indicó. Y aseguró que esa deuda, consecuencia directa de una situación generada por este gobierno, “requiere una respuesta pública”.

Al mismo tiempo, instó a “pensar agendas en conjunto” entre las provincias para dar respuesta a los sectores productivos en medio de la crisis. Dijo que exploró esa posibilidad en su visita a Santa Fe y que en el mismo día tuvo un encuentro con su par de La Pampa: “Más allá de las diferencias de signo político que puedan existir entre los distintos gobiernos provinciales o las particularidades de cada territorio, hay un enorme espacio para el trabajo articulado”.

Costa acompañó a Kicillof en la reunión que mantuvo la semana pasada con los empresarios integrantes del Consejo de las Américas, que reúne a empresarios vinculados a capitales y empresas norteamericanas. Al respecto, indicó: “Invitaron al gobernador para dialogar su visión de la situación económica del país y las perspectivas a futuro. La realidad es que existe un reconocimiento generalizado de que este esquema económico y este rumbo de políticas son muy difíciles de sostener, incluso para los propios intereses de empresas que habitualmente celebrarían propuestas desreguladoras o de libre mercado como las de Milei".

“Nuestra lectura es que estamos ante un modelo económico que fracasó y que todos los actores productivos ya lo están advirtiendo”, concluyó.

Propuestas

El Foro Pyme nació en 2024 por iniciativa de la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal. “Busca consolidar un espacio plural que permita abordar de manera integral las problemáticas y oportunidades que atraviesa el sector, construir propuestas y herramientas que acompañen a las empresas, fortalezcan su capacidad productiva, contribuyan a la generación y sostenimiento del empleo y promuevan el desarrollo y la sostenibilidad económica de Rosario y la región”, señaló la vicepresidenta del cuerpo legislativo local, Norma López, impulsora de este espacio.

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